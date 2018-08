Elkezdték az idei szüretet Tokajban

A hegyaljai szőlő érési folyamata felgyorsult a szokatlanul meleg tavasznak és nyárnak köszönhetően. A hagyományos szüret a korai fajták esetében is szeptemberben szokott kezdődni, de vannak olyan területek, amelynek a szüretével már végeztek is.

Több mint 10 ezer mázsa

– A muskotály szürete a velünk szerződött gazdák esetében már meg is történt – mondja Goreczky Gergely, a tolcsvai székhelyű állami borászat, a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatója. – A korai fajtákból több mint 10 ezer mázsa termést takarítottunk be, ami a korábbi évekhez képest kiemelkedően jó eredménynek számít. Ezzel a szürettel öt nap alatt végeztünk. Jelenleg a későbbi érésű fajták próbaszüretei és próbafokolásai zajlanak. Az is biztosnak látszik az eredmények alapján, a hagyományos Tokaji Nagyszüret is előrébb jön október elejéről szeptember közepére. Az aszúsodás megkezdődésére még várni kell, így arról még korai lenne jóslásokba bocsátkozni, hogy ezen a téren milyen évünk lesz.

A furmintot is szedik

– Volt már olyan, hogy augusztus végén szüreteltünk, de az már nagyon régen volt és akkor is a csodájára jártunk – mondja Kalocsai László, a Dereszla Pincészet birtokigazgatója. – Olyan azonban még nem, hogy már augusztus közepén elkezdtük a szüretet. A muskotállyal, a kabarral már végeztünk is, és a pezsgőalapanyagnak szánt szőlőt is leszedtük. Nagyjából 1500 mázsa termést szüreteltünk le. Ráadásul nem is tudunk leállni, mert a déli lejtőkön, ahol még gyorsabb volt az érés, már a furmint és a hárslevelű is eljutott arra az érési fokra, hogy már ott is kezdhetjük a szüretet. A furmint és a hárslevelű már most 20 mustfokot mutat, ezért nem pihenhetünk, folytatjuk tovább a szedést. Nem mindenkit szorít ennyire az idő.

– Nekünk korábban sem voltak csemegefajtáink, ezért még várunk a szürettel – mondja a vámosújfalui Varga István.

Még várnak

– Arra én sem emlékszem, hogy bármikor lett volna Tokaj-Hegyalján ilyen korai szüret. Az igaz, hogy legalább két héttel előrébb tart a szőlő érése, de azokban a dűlőkben, ahol az én szőlőterületeim vannak, még várunk a szürettel. Persze folyamatosan vizsgáljuk a gyümölcs érettségi állapotát, próbaszüreteket és próbafokolásokat is végzünk, de egyelőre kivárunk. Persze tovább sem akarjuk kint tartani a szőlőt a szükségesnél, hiszen ha túlérik a szőlő és akkor jelenik meg az aszúsodás, akkor az könnyen vezethet rothadáshoz is. BG

A mustfokról tudni kell

A mustfok egy mértékegység, amely szám azt mutatja a sűrűség alapján, hogy adott vizsgálati must 17,5 (általában, de lehet 15 vagy 20) Celsius foknál mennyi cukrot tartalmaz. Utal a minőségére, hiszen minél magasabb, annál jobb bor készíthető belőle. Persze mindezek mellett fontos a szőlőbogyó egyensúlya (a sav és a pH értéke is). A bor későbbi alkoholtartalma is számítható ebből az értékből.

ÉM-BG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA