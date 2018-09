Elkezdődött a tanév Miskolcon is

Líviát szülei, Lakó Viktória és Molnár Máté kísérte el új iskolájába, a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolába. A boldog apuka a gyülekező közben az udvaron beszélt az Északnak arról, hogyan élte meg lánya az iskolakezdést és az azt megelőző napokat.

– Most kicsit meg van szeppenve, de Livi nagyon könnyen barátkozik. Az elmúlt napokban már voltunk itt a suliban, megismerkedtek egymással a leendő osztálytársak, és kis­lányunk onnan is úgy jött haza, hogy szinte mindent tudott az új padtársáról, még azt is, hogy milyen kabalaállatkát fog behozni magával. Szóval azt hiszem már a következő napok lazábban telnek – mondta Molnár Máté.

Az osztályteremben a legtöbben csak lassan találták meg a helyüket. Volt, aki szüleit még annak ellenére is nehezen engedte el, hogy hétfőn csak délig tartott az iskola. A tanító nénik végül mindenkit megnyugtattak és rövid ismerkedés után a névtábláikat, tankönyveiket is megkapták az újdonsült nebulók.

Szeptember harmadikán egyébként mintegy egy és negyedmillió általános és középiskolás diák számára kezdődött meg a 2018/2019-es tanév.

Idén is három szünettel számolhatnak a diákok és természetesen szüleik: az őszi október 26. és november 5., a téli december 21. és 2019. január 3., míg a tavaszi 2019. április 17. és április 24. között tart, az utolsó tanítási nap 2019. június 14-én, pénteken lesz.

ÉM-TÁ

