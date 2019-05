Elkezdődött a poloskainvázió

Míg két-három évvel ezelőtt a poloskák inkább csak ősszel okoztak fejtörést, amikor megpróbáltak behúzódni a lakásokba, hogy ott telelhessenek, addig tavaly már a házi veteményesekben is komoly gondot okoztak. Idén pedig ott tartunk, hogy a tavasz kezdetével azonnal megindult az invázió is, ami nem is csoda, hiszen a legtöbb poloska a lakásokban, padlásokon, melléképületekben telelt ki, így a jó idő beálltával azonnal megjelent.

Ne engedjük be!

Nagy számban kerülnek elő, hiszen itt a párzási időszakuk. Olvasóink jelezték, hogy az elrakott napernyő, kerti bútor párnája, cipős doboz, a padlás mind olyan helyek, ahonnan most tucatszám kerültek elő – és okoztak riadalmat, illetve büdöset a rovarok. Mert bár az emberre ártalmatlanok, de rendkívül büdösek.

Védekezésképpen még mindig elsősorban a mechanikai eszközöket javasolja Kiss János bogármérnök, rovarirtó.

– A legbiztosabb módszer, ha megakadályozzuk, hogy bejusson a lakásba; ha bent találjuk, akkor pedig kitessékeljük. Mivel repülő rovarról van szó, hasonlóan a harlekinkaticához, így nem egyszerű a helyzet, ugyanakkor nagyon ügyes, a szúnyogháló legkisebb rését, az egyetlen rossz illesztést is biztosan megtalálja. Hosszú ideig képes a zárva tartott ablak résében megbújni, ha pedig kinyitjuk az ablakot, már benn is van – magyarázza a szakember.

Hozzáteszi: az udvarról, kertből bevitt zöldséget, gyümölcsöt, párnát, napernyőt még odakint nézzük át alaposan, hogy ne vigyük be vele a rovarokat. Vannak olyan pumpás irtószerek, amelyek az ablakra, ablak elé fújva segítenek a távoltartásukban. Ugyanakkor a boltokban megvásárolható, csótányok ellen használható biológiai csapda is hatásos ellenük, az abban lévő feromontartalmú tabletta szaga ugyanúgy odacsalja őket, mint a csótányokat, és aztán beleragadnak a csapdába. A kerti zöldséget azonban egyelőre szinte lehetetlen megvédeni tőlük.

Csak terjed és terjed

A mintegy hatezer fajt magába foglaló címeres poloskák családja Ázsiában őshonos, de mára az egész világon elterjedtek. Magyarországon a zöld vándorpoloska 2002-től, az ázsiai márványos poloska pedig 2013-tól jelent meg. Magyarországi megjelenésük hátterében valószínűleg a globális kereskedelem, elterjedésük mögött pedig a klímaváltozás áll. Az emberre nem veszélyesek, ugyanakkor több mint százféle növényben, azok bimbójában, virágában és termésében kárt okoznak. Magyarországon elsősorban a zöldségféléket károsítják, azok közül is a paprikát és a paradicsomot, de támadják a gyümölcsöket is, többek között az almát, a körtét és a szőlőt is.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közölte: jelenleg csak kémiai eszközöket, vagyis rovarirtó szereket tudnak alkalmazni ellenük, ugyanakkor az MTA növényvédelmi kutatói már dolgoznak egy hatékony poloskacsapda kifejlesztésén, amellyel reményeik szerint jelentősen csökkenthetik majd a kártevő rovarok egyedszámát.

Tavaly ősszel lapunkban többször is foglalkoztunk a poloskákkal, hiszen soha nem látott inváziót indítottak a lakóházak ellen. Az igazi invázió azonban a szakértők szerint hátravan, ez még csak a kezdet. Az adhat reményt, ha megtalálják a rovar természetes ellenségét, ami talán a szamurájdarázs lehet.

Horváth Imre

