Elkezdődött a nagy, húsvéti bevásárlás

Közeleg a húsvét, ez a miskolci Búza téri piac forgalmán is észrevehető. Tegnap délelőtt hatalmas szatyrokat és kosarakat cipelő emberekkel találkoztunk, hiszen itt az ideje, hogy az ünnepi menü hozzávalóit beszerezzük. Az őstermelői piacon gyönyörű, fehér kaliforniai, húsvéti nyuszikat pillantunk meg.

Többen is megállnak a ketrecek előtt, nézegetik, simogatják a puhaszőrű tapsifüleseket. Gazdájuk Nagy Ferenc, aki elárulja, a nyuszikat igazából a húsukért tenyészti, de ilyenkor, húsvét idején hobbiállatnak veszik a vásárlók.

– Ma már egyet elvittek, de a nagyobb kereslet közvetlenül az ünnep előtt várható – teszi hozzá.

Jönnek a gyerekek

Zöldséget vásárol Repei Andrásné, aki előrelátóan kerekes bevásárlószatyorral érkezett a piacra.

– A nagyobb dolgokat, a húst, a káposztát már megvettem, most csak tejet, tojást, zöldségeket vásároltam és egy kis retket – sorolja. – Szeretek időben beszerezni mindent, mert nem kedvelem a nagy tömeget.

Megtudjuk tőle, szép lesz a húsvétjuk, mert hazajönnek a gyerekei és az unokái, így ­összesen 12-en ülik majd körbe az ünnepi asztalt.

– Lesz sonka, húsleves, pecsenye és töltött káposzta. Sütök pogácsát, készítek joghurttortát, a kókuszgolyót pedig már tegnap megcsináltam – mondja, hozzáfűzve –, szeretem a húsvétot, főleg akkor, ha kellemes az idő. Úgy tapasztalom, a locsolkodás már nem nagy divat, csak családi körben tartjuk ezt a szokást.

A csarnokban nemcsak a húspult előtt állnak sokan, de azzal szemben Majnár Lászlóné standját is többen megcsodálják. Az ügyes kezű asszony ugyanis horgolt tojásokat, virágokat, tálakat és csibéket kínál, melyek díszei lehetnek az ünnepi asztalnak, de ajándéknak szintén kiválóak.

– Kilencéves koromban tanultam meg horgolni a sógornőmtől, aki akkor már felnőtt volt – meséli. – Öt éve járok ki a piacra, így egészítem ki egy kicsit a kevéske nyugdíjamat. A figurákat magamtól találom ki, a nyusziknak olyan nagy sikerük volt, hogy azokat már elvitték – teszi hozzá büszkén.

Elárulja: náluk is kellemesen telik majd az ünnep, mert hazajönnek a gyerekek. Nem lesz túl nagy sütés-főzés, csak a szokásos húsvéti menü.

Különleges tojások

A szomszédos standnak szintén nagy forgalma van. Itt ugyanis olyan tojásokat is lehet kapni, amelyekre focicsapatok emblémáit festették. A legjobban a DVTK-s fogy, no meg a barcelonás. Az eladó, Juhász Péter elárulja, ő szerzi be a kacsa- és libatojásokat, a felesége pedig, mivel nagyon jó a kézügyessége, megfesti azokat. Mutatja, vannak autómárka-jelzésű és filmhősös tojások is. Utóbbiaknak a kisfiúk örülnek a leginkább. De persze a kínálatban találunk igazi hímes tojásokat is, legalább két tálcával.

– Nálunk a húsvét csendes lesz. Jönnek a lányaim, együtt kirándulunk, és mivel kántorhelyettes vagyok a Szent Anna templomban, az ünnepi miséken is ott leszek – tudjuk meg Pétertől.

Boldogan távozik a húspulttól Majoros Istvánné, némi sorban állás után sikerült megvennie a füstölt sonkát és tarját, valamint a sertéskarajt. Ez utóbbiból rántott húst süt majd a családnak.

– A húsvét szép ünnep, csak a bevásárlást nem szeretem. Most pedig még inkább egyszerre kell megvenni mindent, hiszen pénteken nem lesznek nyitva az üzletek, szombaton pedig nem kapni majd friss húst – vázolja a háziasszonyok nehéz helyzetét.

Szíve azonban teli örömmel. Ilyenkor külföldről hazajön a fia, és végre a két unokáját is láthatja, akik nagyon hiányoznak neki, hiszen egy évben csak kétszer találkozik velük.

– Mi még tartjuk azt a szokást, hogy a gyerekeknek vasárnap reggelre meglepetést hoz a nyuszi. Most megyek, és veszek csokinyuszikat és csokitojásokat is, hadd örüljenek a kis unokáim – mondja búcsúzóul.

– Hegyi Erika –

Mi, mennyi?

A Búza téri piacon riportkészítés közben az árakat is figyeltük. Néhány ezek közül:

Kötözött sonka (kg): 1990 Ft

Füstölt tarja (kg): 2190 Ft

Füstölt csülök (kg): 1290 Ft

Füstölt comb (kg): 2450 Ft

Lángolt kolbász (kg): 1299 Ft

Sertéskaraj (kg): 1399 Ft

Tojás (db): 25-55 Ft

Retek (csomó): 200 Ft

Saláta: (fej) 200 Ft

Élő nyúl (db): 1500 Ft

