Elkezdődött a „miskolci agávé” virágzása!

Körülbelül tíz centiméteres volt a sarj, amikor Bernáth László József szülei megvették a növényt. Évek múlva kinőtte a lakást, így az üzlettulajdonos a boltja parkolójában helyezte el. Negyven év alatt hétméteresre nőtt az agávé, ebből körülbelül hat méter csak a virágzó szár, amit májusban kezdett el növeszteni. (A szár növekedése is látványos volt, naponta akár 10-15 centiméterrel is gyarapodott.)

Maga a virágzás két hétig tart és egyedülálló látványt jelent.

Az agávéról

Az agávé százéves aloé néven is ismert, mely elnevezését azon mesének köszönheti, hogy csupán csak vén korában, vagy, mint mondani szokták, „minden száz évben” virít. A 16. században aloé néven jelent meg és terjedt el Európa-szerte, pedig csak annyiban hasonlítanak egymásra, hogy mindketten húsos és többnyire tövises levelű növények. Az Agave-nemzetség főként a tropikus Mexikóban honos. Az aztékok szent növényként tisztelték, mivel vastag, húsos levelei cukros nedvet rejtenek, amely önmagában is tápláló, így betegeknek és szoptatós anyáknak adták. Mint haszonnövény került Európába, és itt a mediterrán flóraterületen elvadulva úgy meghonosodott, hogy sokáig itt keresték a hazáját, főleg azért is, mert Mexikóban már a 16. században nem nőtt vadon, hanem csak mint termesztett növény létezett.

