Elkezdődött: a Búza térig áll a sor!

Ahogy arról beszámoltunk, komplett felújítás indul a József Attila utca, vagyis a 3-as miskolci kivezető szakaszán, a Baross Gábor kereszteződéstől egészen a Metro Áruházig. Szerdán már délután nagy volt a dugó, mivel elkezdték kitáblázni a terelést és a buszmegállókat helyezték át a munkához.

Csütörtök reggel még mindig nem indult el az aszfalt felmarása, de nyolc órára a kifelé vezető oldalon gyakorlatilag a komplett külső sávot lezárták. Ez érdekes módon az ominózus útszakaszon nem jelent fennakadást, annál inkább előtte és a bevezető utakon! Nagyjából az újonnan épülő benzinkúttól ugyanis a Búza térig áll bent a sor, a Gömöri felüljárón kompletten a két sáv!

A mellékutak is

Emellett bedugult a Hatvanötösök útja, ugyanis az innen kikanyarodók nagyobbik része balra menne a József Attilán, ott azonban kompletten beállt sávval találja magát szembe. Illetve a Soltész Nagy Kálmán utca, ahonnan szintén ki szeretnének kanyarodni, illetve sokan próbálnak arra „lemenekülni”, meglátva a dugót.

Ez a helyzet pedig a délutáni csúcsban, amikor sokan indulnak majd kifelé Miskolcról vélhetően hatványozódni fog, félő, hogy a Búza téri nagy kereszteződés forgalmát is megfogja bénítani, így kihatással lehet az egész város közlekedésére, ott is, ahol nem is gondolnánk…

– Horváth Imre –

