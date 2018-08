Elkezdődött a betakarítás Putnokon

A putnoki mintakertben gőzerővel dolgoznak, elkezdődött a betakarítás az értékteremtő közmunkaprogram keretében. A megtermelt haszonnövényeket a minta­konyhában, a közétkeztetésben használják fel, tehát a helyi diákok látják majd a hasznát a több hónapos munkának. A paprika, a paradicsom, a hagyma és az uborka mellett a tök, a patisszon és a cukkini is kiváló minőségben és kellő mennyiségben termett ebben az esztendőben. Az állattartás és a mezőgazdasági tevékenység egyáltalán nem számít újdonságnak Putnokon, a programban résztvevők most már kellő tudással és rutinnal rendelkeznek az év minden szakában.

Az általunk kialakított, saját­­­ öntözőrendszer is egyértelműen bevált.­­­­” Jeddi József

Jó a termés

– Két évvel ezelőtt a Bátori úton, önkormányzati területen alakítottunk ki egy konyhakertészetet – mutatta be a helyszínt Jeddi József, a Városgondnokság vezetője. – Ide hoztuk be azoknak a növényeknek, zöldségeknek a termesztését, amelyek a többihez képest több munkát, gondozást és gyakoribb locsolást igényelnek. Jó a termés, a paprika és a paradicsom néhány nappal ezelőtt indult be, így értelemszerűen a betakarítás is megkezdődött. A palántázás után, májusban átvészeltünk egy aszályos időszakot, akkoriban az emberek nagyon gondosan vigyáztak az elültetett növényekre. Ezután viszont egy csapadékos időszak következett, ami segített abban, hogy gyarapodjon a termés mennyisége. Az általunk kialakított, saját öntözőrendszer is egyértelműen bevált, mert így egyenletesen kapják a vizet a zöldségek. A kézi locsolás egyébként is jóval fárasztóbb folyamat, nem is lehet egyenletesen elvégezni, és a sorokat is összetaposnánk, úgyhogy minden szempontból hasznosabb a kialakított automata rendszer.

Becsületes munka

Jeddi József hozzátette: ezen a területen nem bővelkednek szakemberekben, de akik a konyhakertben dolgoznak, becsülettel elvégzik a munkájukat. Most már hosszú évek óta mindezt eredményesen teszik, hiszen a megtermelt finomságokat a közétkeztetésben használják fel.

– Az uborka betakarítása már megtörtént, most a paradicsomot és a paprikát szedjük – árulta el Virág Sándorné kertész. – Előbbinél egy kisebb betegség felütötte a fejét, ezért nagyon vigyáznunk kell, hogy jó minőségű terméket adjunk tovább. A paprika viszont gyönyörű, rövidesen átkerülnek a feldolgozóüzembe.

Szabó Lászlóné élelmezésvezető a Bátori utcai kertből beérkezett zöldségekkel kapcsolatban kiemelte: egy jelentős részét lefagyasztják, a paprikából és a paradicsomból lecsót, az uborkából pedig savanyúságot készítenek. A Serényi iskola régi konyhájának az épületében tárolják el a finomságokat, hiszen itt rendelkeznek beépített fagyasztókamrával. A betakarítás után rögtön megkezdődik a feldolgozás, így a putnoki zöldség télen is friss marad a gyerekek számára. Igyekeznek kerülni a tartósítószerek alkalmazását, hiszen az egészséges életmód szabályait Putnokon is igyekeznek betartani.

