Elkészült az új tanuszoda Putnokon

Ünnepélyes keretek között átadták a putnoki tan­uszodát, amely 327 millió forintos állami támogatásnak köszönhetően épült fel. A gömöri városban megvalósult sportberuházás egyértelműen hiánypótlónak mondható, hiszen a városban és a környező falvakban élő általános iskolások eddig Kazincbarcikára vagy Ózdra jártak úszás­oktatásra. Az uszoda már most is várja a látogatókat, de a tervek szerint a következő tanévtől 1400, az előttünk álló években pedig 3000 diák sajátíthatja majd el Putnokon az úszás alapjait – hangzott el a szalagátvágás előtt.

Riz Gábor a Gömörben megvalósult fejlesztéssel kapcsolatban kiemelte: ebben a régióban az emberek életében rendkívül hangsúlyos szerepet kap a sport, a mozgás, az egészséges életmód. Ehhez a kormányzat és a város igyekszik biztosítani a feltételeket. Az országgyűlési képviselő emlékeztetett: a város határában lassan teljesen elkészül a Sajóvölgye Focisuli utánpótlásbázisa, ezzel párhuzamosan pedig a Várady Béla Sportközpont is megújul. A tanuszoda megépülésének köszönhetően pedig a vizes sportágak is meghonosodhatnak a településen, hiszen a létesítmény alkalmas rövidpályás úszóversenyek megrendezésére is.



Segít a szövetség

– Az országos tanuszoda-építési program nagyszerű kezdeményezése a kormánynak, hiszen ezen a területen vannak elmaradásaink – ezt már Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke nyilatkozta. – Első ütemben közel harminc létesítmény készül el, amelynek hatása egész biztos, hogy érezhető lesz majd az utánpótlás terén. Mi azonban szeretnénk, ha a napi munkában aktív szerepet tölthetnénk be. Kidolgoztam egy tervet arra, hogy a gyerekek a sportág alapjait jól sajátítsák el, szakképzett edzők bevonása, esetleg iránymutatása mellett. Senkit nem akarunk megbántani, de nagyon fontos, hogy a diákok úgy sajátítsák el a mozdulatokat, ami később arra is alkalmas, hogy országos vagy nemzetközi szinten elismert versenyzők váljanak belőlük. Ehhez mi, az országos szakszövetség szeretnénk minden segítséget megadni.

A több mint háromszázmillió forintos építkezés után a kormányzat további támogatást nyújt Putnoknak, hiszen a helyi önkormányzatnak a fenntartás terén sem kell zsebbe nyúlnia. A nagyságrendileg 80 millió forintos évi költséget a Nemzeti Sportközpontok állja, csakúgy, mint az országban felépülő többi uszodával kapcsolatban.

Két medence

– Hazánkban ez volt a hatodik átadott vizes létesítmény, ami ebben a struktúrában készült el – tette hozzá Dala Tamás intézményvezető. – Nagyon szép lett a tanuszoda, amely a Makovecz-iroda tervezőinek a munkáját dicséri. Két medence található benne. Az egyik 25x15x1,9 méteres, a kisebb pedig 10x6x,0,8-as paraméterekkel rendelkezik. Ehhez tartoznak hozzá a vizesblokkok és az öltözőhelyiségek. Úgy gondoljuk, ezek az adottságok maximálisan megfelelnek annak a célnak, amit a kormányzat megfogalmazott. Azt kívánjuk az esztendők során elérni, hogy az általános iskolában valamennyi gyermek megtanuljon úszni. Putnokon ezzel már nem lesz probléma.

A további tervek

Tamás Barnabás, a gömöri város polgármestere örömét fejezte ki, hogy a beruházás alatt hallatszott negatív hangok ellenére elkészül az uszoda. Az önkormányzat egyébként a bővítésen is gondolkodik, hiszen a terület adott ahhoz, hogy később szabadtéri medencét építsenek, így a nyári hónapokban a nagyközönség számára strandként is használhatóvá válna az új tanuszoda. Ezek viszont még a közeljövő tervei, most a diákokon a sor, hiszen a mindennapos úszásoktatás akár már most is elkezdődhet.

ÉM-ME

