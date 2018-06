Elkészült az óriás kalózhajó

A két játszótér, a parkoló és az Ifjúsági park fejlesztése közel 300 millió forintba kerül. Elkészült a templom melletti parkoló. 39 autó tud itt megállni, jóval több, mint amennyi korábban az úttest szélén parkolhatott. A zöldet is pótolták, fákat ültettek ide és járda is épült, ami a templomhoz vezet. A bölcsőde melletti régi játszótér helyén egy korszerű, játszópark épült. A fő attrakció az óriás kalózhajó, amit a gyerekek azonnal birtokba is vettek.

ÉM

