Elkészült a ralis menetrend

A 2019-es esztendőben is nyolc versenyhétvégéből áll majd a hazai ralibajnokság, a tervek szerint. Megyénket három aszfaltos verseny érinti, de a szezonnyitót is közel, a szomszédos Hevesben vívják a szakág résztvevői. A közzétett éves program összesen kilenc futamból áll, az augusztusi Baranya Kupán azonban a szokásokhoz híven az első osztály nem áll rajthoz. A Mecsek Rallye egyben Historic Eb-futam lesz, a szezonzáró Nyíregyháza Rallye pedig az Európa-bajnokság (ERC) naptárában is szerepel.

Fontos év

– Ebből a szempontból egy nagyon fontos esztendő előtt állunk – szögezte le Berényi Ákos, szakágvezető. – Tavaly jól vizsgáztunk Nyíregyházán, de bízom benne, hogy az előadásra még tovább tudunk fejlődni. Ez a hétvége a sportágunk számára rendkívül lényeges lesz, mert nagyon szeretnénk hosszú évekre megvetni a lábunkat az ERC-ben. Emellett persze azt is szem előtt tartjuk, hogy az egész bajnokságunk színvonalas, és versenyzőbarát legyen. A tavalyihoz képest csupán egy-két időpontban történt változás, a jól bevált, és a ralit kedvelő, szerető helyekre ismét visszatérünk. Ismét fontos szerepet tölt be a programban az észak-kelet-magyarországi régió, hiszen a futamok fele itt zajlik majd le. Bízom benne, hogy a tavalyihoz hasonlóan, újfent izgalmas és szoros csatákat vívnak majd az élversenyzők, és a többi kategóriában is nagy küzdelem lesz.

Már hozzáfogtak

A sportág kedvelőinek március végéig kell várni, hogy magyar bajnoki futamon vegyenek részt. A hagyományokhoz híven Egerben lesz a szezonnyitó, négy héttel ezután pedig már Miskolcra érkezik a ralis karaván. Szombathelyen és Veszprémben lesz a két murvás viadal, nyár végén pedig az Ózd-Salgó Rallye érinti megyénket. Pécs után pedig a sokak által nagyon várt, nyíregyházi ERC hétvégével zárul a sorozat, amelynek a zempléni régió is szerves részét képezi.

– Az első két verseny előkészítése már gőzerővel zajlik – mondta Adamovits Márk. – Szeretnénk két jó színvonalú rendezvénnyel megadni a bajnokság alaphangját. Az ERC miatt valóban különleges lesz ez az esztendő, de természetesen a többi futamra is nagyon oda kell figyelnünk. A rendező városok az elmúlt esztendőkben már bizonyítottak, bízom benne, hogy az elhivatott és egyre rutinosabb csapatunkkal olyan programot tudunk majd Egerben, Miskolcon, az Ózd-Salgón és Nyíregyházán összeállítani, amellyel ha nem is mindenki, de a többség elégedett lesz. Négy versenyt rendezünk idén, emellett pedig lesznek MARB-futamaink is, tehát a 2019-es esztendő rendkívül mozgalmas lesz számunkra is.

A magyar ralibajnokság menetrendje

A versenyprogram

Eger Rallye: március 29-31.

Miskolc Rallye: április 26-28.

Iseum Rallye: május 17-19.

Székesfehérvár Rallye: június 7-9.

Veszprém Rallye: július 5-7.

Baranya Kupa: augusztus 1-3.

Ózd-Salgó Rallye: augusztus 23-25.

Mecsek Rallye: október 11-13.

Nyíregyháza Rallye: november 8-10.

