Elképesztő méreteket ölt a szakemberhiány

Könnyen lehet, hogy sokaknál fog elmaradni, de legalábbis őszre csúszni a nyári lakásfelújítás. Az ok az elképesztő méreteket öltő szakemberhiány, ami évek óta sújtja a hazai építőipart. Szakmai szervezetek szerint több tízezer víz-, gáz- és villanyszerelő hiányzik a magyar munkaerőpiacról, és legalább ennyi építőipari szakmunkásra is szükség lenne. A probléma az árakat is megdobta, az elmúlt években legalább húsz-harminc százalékkal drágultak az építőipari munkák. Erről számoltak be az általunk megkérdezettek is.

Mára teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy szakemberhiány van, ezt pedig a piac beárazta.” Bihall Tamás

– Nekem már bevált szakembergárdám van, igyekszem mindig őket hívni, ha problémám akad, idén viszont azzal szembesültem, hogy lehetetlen összehangolni a munkájukat, nagyon nehezen találnak szabad időpontot – meséli Jámborné Kenyeres Mária, aki áprilisban döntött úgy, hogy felújítja belvárosi garzonját.

Hónapos várólisták

Az új ajtóra és ablakra hónapokat kellett várnia, a kőműves pedig csak hetekkel később ért rá, hogy a megsérült falat visszajavítsa. Hiába, nincs mit tenni – folytatja –, a megszokott minőségért cserébe le kell nyelni a békát, várhatóan csak ősszel fogja tudni a kis lakást újból kiadni, azt követően, hogy végzett a villanyszerelő, a vizes, a gázos, és a festő is.

Hasonlóan vélekedik Kolaj László is, aki fűtéskorszerűsítést követő munkákhoz keresett kőművest és festőt.

– Legalább két-három hónap volt, mire olyan szakembert sikerült találni, aki egyáltalán hajlandó kijönni, nem aranyáron dolgozna, ad számlát és még a munkájában is megbízok. Most abban reménykedünk, hogy augusztusban már el tudja kezdeni a munkát nálunk, de sok kellemetlenséget okoztak az elmúlt hónapok – mondja László.

– Gyakorlatilag már januárban betelt az évem munkákkal, csak kisebb hézagokat hagytam elsősorban a régi kuncsaftok számára – ezt már Simon Lajos szobafestő-mázoló válaszolja kérdésünkre.

– Arról már nem beszélek – teszi hozzá –, hogy szép számmal akad már megrendelésem 2019-re is, pedig hol van még az idei év vége!

Simon Lajos szerint a szakemberhiány már régóta ­Damoklesz kardjaként lebegett a fejük felett, de annak mértéke az elmúlt öt évben vált igazán ijesztővé. Mint hozzáfűzi, a probléma okát első­sorban a szakképzésben látja.

Legalább három hónap volt, mire találtam szak­embert, aki egyáltalán hajlandó volt kijönni.” Dr. Kolaj László

– Úgy érzem, a szakoktatók gyengén fogják a fiatalokat, és a képzés színvonalát sem látom mindenhol megfelelőnek. Hogy egy példát mondjak: dolgozott nálam egy fiatal srác, de három hét után bedobta a törölközőt, mert azt mondta, hogy feldolgozni sem tudja azt a minőséget, amit mi végzünk, nemhogy előállítani – osztotta meg tapasztalatait Simon Lajos.

Beárazták a szakemberhiányt

– Mára az teljesen nyilvánvaló, hogy a gazdaságban súlyos a szakemberhiány, ezt pedig a piac beárazta, ezért kerülnek többe a munkák – összegzi a problémát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke.

Bihall Tamás úgy fogalmaz, a kamarák már évek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy népszerűsítsék a szakképzést, növeljék a szakmát választó tanulók számát, ezáltal biztosítva az utánpótlást.

– A duális képzés elindítása, erősítése is ezt a cél szolgálja, de most úgy látom, hogy további intézkedéseket kell hozni, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, sőt visszafordítsuk. Évek óta nagyon intenzív pályaorientációs tevékenységet folytatunk, de a jelek szerint ezt a következő időszakban fokoznunk kell. Meg tudjuk győzni erről a pályaválasztás előtt állókat, hogy a jó szakemberekre a XXI. században is szükség van, és arról is, hogy szakmunkásként meg tudják maguknak teremteni azt az egzisztenciát, amiről álmodnak – összegzi a megoldási lehetőségeket a BOKIK elnöke.

Tajthy Ákos

