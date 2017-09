Elkapták a „gyanús fehér poros” levelek borsodi küldőjét

Egy 62 éves szerencsi férfit gyanúsít a rendőrség azzal, hogy „gyanús fehér porral” megtöltött borítékot adott fel a múlt héten két alkalommal is a szerencsi postahivatalon keresztül. Alapos a gyanú arra is, hogy az ő által küldött levél okozott riadalmat múlt pénteken és e hét hétfőn is a NAV miskolci épületében.

© Fotó: SzB

A szerencsi posta dolgozói először szeptember 13-án, majd egy nappal később is találtak fehér poros borítékot. A rendőrség és a katasztrófavédelem speciális egységei lezárták, kiürítették az épületet és környékét. A vizsgálat során kiderült, hogy a borítékban található fehér por ártalmatlan.

© Fotó: SzB

Ugyanilyen eseménysor történt 15-én és 18-án Miskolcon, a NAV épületében, ahol ugyancsak gyanús fehér por találtak levelekben.

© Fotó: SzB

A megyei rendőr-főkapitányság által ismeretlen tettes ellen indított nyomozás során letartóztattak egy 62 éves szerencsi férfit, aki ellen „közérdekű üzem működésének megzavarása” miatt folyik az eljárás.

ÉM-SZB

