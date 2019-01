Eljutott a világ végére, Indonéziába

A Föld legkülönlegesebb tájaira utazik szabadidejében dr. Zajzon Norbert geológus, a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszékének vezetője. Élményeit szívesen megosztja azokkal, akiknek ilyesmire nincs lehetőségük. Legutóbb Indonézia Nyugat-Pápua nevű tartományának szigetvilágában tett búvárkirándulásáról tartott fényképes beszámolót a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtárban.

Sok helyen járt

„Gyermekkoromtól érdekel az utazás és a természetjárás, azzal együtt, hogy a helyi kultúrát, embereket és történelmet is szeretem megismerni ott, ahol éppen járok. Hat­évesen már minden hétvégén a Bükkben kirándultam keresztanyámmal.

Indonéziába most sznorkelezni mentünk egy hónapra a barátnőmmel. Marokkóban jártam már sivatagban és Nepálban megmásztam négyezer méteres hegyeket, sőt sziklákat is. Az úti célt persze befolyásolja, hogy mit engedhet meg magának az ember. Az egzotikus országok egyébként összességében nem drágák, csak az odajutás” – kezdte a geológus.

Változatos földrész

„Azért nehéz Indonéziáról beszélni, mert az európaiak úgy néznek rá, mint egy országra, pedig méretéből és változatosságából adódóan inkább kontinensnek tekinthető. Az itt élő 260 törzs különböző nyelveket beszél. Nyugat-keleti szélességében 1000 kilométer, ami a Föld méreteihez képest is hatalmas. Minden egyes sziget, Szumátrától az új-guineai területekig, különbözik. Indonézia a világ legsűrűbben lakott, 260 milliós országa, 30 milliós fővárossal. A pápuai részeken, ahová mi mentünk, azonban a tíz főt sem éri el négyzetkilométerenként a népsűrűség. Legnagyobb számban a muszlim vallást gyakorolják, de vannak protestáns, buddhista és hindu területek is, ami kimondottan a balinézek sajátsága” – mutatta be.

„Egy barátom a fővárosban, Jakartában lakik, onnan csillagtúráztunk több szigetre. Jakartától Szorongig négy és fél óra a repülőút és három időzóna. Szorongtól Waisaiba kompoztunk 90 kilométeren, ahová értünk jöttek motorcsónakkal. Innen mentünk Krire, amit a világ egyik legjobb sznorkelező helyeként tartanak nyilván. (Ez az amikor csak uszonnyal, maszkkal és pipával úszik az ember – a szerk.) Fantasztikus élmény volt a gyönyörű élővilág és táj, de kezdőknek nem ajánlom, mert eléggé magára van utalva az ember a ritkán lakott parton, a sok erős áramlás közepette. Mi mindketten sportolunk a hétköznapokban is, ezért a napi öt óra úszás nem jelentett gondot. A világ legnagyobb biodiverzitása egyébként itt található. A koralloknak a 75 százaléka, a halfajok 40 százaléka, több mint kétezer halfaj. Egy tengerparti bungalóban laktunk, de választhattunk volna luxushotelt is, bár a turizmus még alakulóban van” – foglalta össze az utazó.

ÉM-DA

