Eljutási verseny Miskolcon – A kerékpár jutott el a leggyorsabban

Egy percet rontott tavalyi eredményén a kerékpár, de még így is az első helyet sikerült megszereznie a járművek versenyében hétfőn kora reggel. Az Európai Mobilitás Hét keretében ugyanis megrendezték Miskolcon a már hagyományosnak számító eljutási versenyt: villamos, busz, kerékpár, futó és autó mérte össze gyorsaságát.

Hét percet vert a másodikra

Minden jármű 7.11-kor indult a felső-majláthi megállóból, és a Városház téren volt a verseny célpontja. A kerékpárral közlekedő Szőcs Péter ért be először, ő 14 perc alatt tette meg a távot, majd másodikként – 21 perc alatt, három percet javítva a tavalyi eredményén – a villamos gördült be. Harmadik Gerőcs László lett, aki autójával 22 perc alatt ért a Városház térre, negyedik helyre pedig Karlowits-Juhász Tamás futott be, szó szerint, ő ugyanis végigfutotta a távot. A tavalyi és idei adatokat összevetve a busz menetideje jelentősen megnőtt: tavaly 28 perc alatt ért célba, míg az idén 40 perc alatt sikerült, ami most az utolsó helyre volt elég.

– Igazából ez nem nagy táv, időben sem sok, abszolút bírható. Ráadásul sokkal gyorsabban is be lehetett volna érni, mint ahogy ma nekem sikerült – mondta Karlowits-Juhász Tamás. Hozzátette, biztos azért volt hétfőn lassabb, mert vasárnap 42 kilométert futott le egy versenyen.

Szőcs Péter azért kapcsolódott be a programba, mert fontosnak tartja ezt a kampányt, nem elsősorban környezetvédelmi, hanem egészségmegőrzési szempontból. Ő hétfőn kerékpárral indult el Felső-Majláthról, de egyébként autóval is közlekedik, így jól látja mindkét oldal hibáit.

„A kerékpár, igaz, hogy gyorsabb, de kevésbé védett az ember, egy kis hiba is végzetes lehet” – fogalmazott.

A jó mobilitás

– Büszke vagyok, hogy Miskolc bekapcsolódott az Európai Mobilitás Hét programba – ezt már dr. Kiss János alpolgármester mondta a hétfői sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, a kampányon belül nem is elsősorban a mobilitás a cél, hiszen az jelen van a mindennapjainkban, sokkal inkább a jó mobilitásra kell alternatívákat találni, mutatni.

Az alpolgármester kitért arra is, hogy az előrejelzések szerint 2050-re az emberek 70 százaléka városokban él majd, ennek köszönhetően a közlekedési rendszerek egyre zsúfoltabbak lesznek, ami számos problémát vet majd fel. Ezekre kell választ adnia a jó mobilitásnak – tette hozzá.

„Sokan azért választják az autót, mert kényelmesebbnek találják, mint a tömegközlekedési eszközöket. Éppen ezért a közlekedési vállalatnak erre kell alternatívát kínálnia. Az MVK Zrt. ezt eddig is megtette, például az új villamosokkal, azzal, hogy a buszflotta 70 százaléka megújult, illetve modern utastájékoztató rendszert is bevezettek” – sorolta dr. Kiss János.

Fejlesztések

A jövőbeni tervek közül az alpolgármester a kerékpárutak fejlesztését említette példaként, illetve kerékpárkölcsönzők kialakítását.

ÉM-NSZR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA