Eljött a kártevők elleni kiskerti harcok ideje

Májusban bújt elő a téli álmából, de júliusban jelenik meg nagy számban, néha tömegesen a kertekben az egyik legszívósabb kártevő rovar, a burgonyabogár. Nevével ellentétben nem csak a burgonya, hanem a paradicsom-, a tojásgyümölcs- és a paprika palántákon is nagy kárt tudnak okozni a roppant mohó lárvák is, amelyek – ha idejében nem védekezünk ellenük – tarra rágják a növények lombozatát.

Kézzel, permetezővel?

A bogarak, a lárvák és a tojáscsomók leszedésével és megsemmisítésével meg lehet próbálkozni, de az eredmény kétséges, hívja fel a figyelmet oldalán Bálint György. Így javaslata szerint bármennyire nem szeretünk permetezni, mégis ehhez a védekezési módhoz kell fordulnunk. Korszerű rovarölő szer a burgonyabogár ellen a Regent, az Apacs vagy Actara, amelyek két-három hétig nyújtanak védelmet a növények számára, tehát egy-két permetezéssel meg tudjuk védeni a burgonyánkat vele. A „zöldkönyves” Regenttel szemben a bogarak és a lárvák nem szereznek rezisztenciát, tehát a szerrel folyamatosan lehet védekezni ellenük.

Meztelencsiga ellen…

A másik veszedelmes kártevő a meztelencsiga, amely az utóbbi időben nagymértékben elszaporodott. Ez is roppant falánk jószág, amely válogatás nélkül megrágja a kertben kiültetett virágokat, a zöldségféléket, a szamócatöveket. Ellenük a Limex nevű granulátummal vagy Super-D csigaölő szerrel védekezhetünk eredményesen.

Panaszkodnak a lótetűre is, amelynek még tart a párzási időszaka, de már a szaporulat is megjelent. Ahol nagyon elszaporodik a lótetű – vagy lótücsök – ott pedig egyhamar megjelenik természetes ellensége a vakond is. Cinkfoszfidos csalétekkel lehet próbálkozni, a fészek kiásásával, folyamatos talajműveléssel. Többen ajánlják a földbe ásott konzervdoboz, befőttesüveg módszerét, amelyet félig kell vízzel tölteni.

