Elismerték a munkásságát: lovagi cím a szomolyai írónak

A Magyar Kultúra Lovagja címet veheti át januárban Somogyi Dénes, Szomolya szülötte – jelentette be Guczi István, a község polgármestere a falusi idősek karácsonyi ünnepségén, valamint a bükkaljai térség irodalmi lapja, a Kaptárkövek téli számának bemutatásán. Az írót a szomolyai önkormányzat vezetése, valamint a folyóirat kiadója terjesztette fel az elismerésre.

Először egy egri, a vár ostromának 450. évfordulójára kiírt pályázatra írtam egy mondát.

Nyugdíjazása óta ír

Somogyi Dénes meglepetéssel értesült a hírről, s megköszönte, hogy gondoltak rá. Elárulta, jó érzés, ha így elismerik a munkásságát, írással nyugdíjazása óta foglalkozik.

– Korábban fizikai munkát végeztem, érettségi után több szakmát tanultam, voltam autószerelő, taxis, busz- és kamionvezető, garázsmester is. Amikor nyugdíjba jöttem, kaptam egy számítógépet, azon pötyögtem. Először egy egri, a vár ostromának 450. évfordulójára kiírt pályázatra írtam egy mondát, a siker hatására pedig folytattam. Megírtam Szomolya monográfiáját, regényeimet, novelláimat elküldtem irodalmi pályázatokra is, amelyeken sikereket értem el. Tavaly a Magyar Irodalmi Lap Arany Sas pályázatán nyertem díjat. Most tudtomon kívül felterjesztettek a lovagi címre, nagy öröm számomra, hogy el is nyertem – fejtette ki Somogyi Dénes.

Az író elmondta, két kedves helye szülőfaluja Szomolya, illetve lakhelye Egerben. A Bükki Vörös Meteor túraszervezet tagjaként évtizedek óta túrázik és túrákat is vezet. A másik elfoglaltsága az írás, amelyet sokszor összeköt a túrázás során szerzett ismereteivel. Így van ez a Hasszán kincse című regénynél is. Elmondta, 17 könyve jelent meg eddig, ezeket maga finanszírozta, ezekből nem nyomtatott ki sokat, viszont elektronikus könyvtárakban megtalálhatók. Most korábbi írásait javítgatja.

Kedvenc a summásvilág

Elárulta, kutatásai során a summásvilág volt számára a legizgalmasabb, a monográfiában ez a rész volt a kedvence. A kötet elkészítésénél sok idő volt míg összeszedte a régi fotókat több levéltárból, múzeumból. A gond az volt a kezdet kezdetén, hogy nem akarták összeadni a helyiek, féltek, hogy esetleg nem kerül vissza. Amikor megszerkesztette, akkor ajánlottak föl újabbakat, de azok már nem kerülhettek be.

A monográfia azonban csak a település 1275-ös alapításától 1945-ig tart. Szerette volna, ha fiatalok feldolgozzák a napjainkig tartó időszakot, de nincs rá jelentkező. A nyolcvan esztendős Somogyi Dénes elmondta, párjával egy alapítványt is létrehozott, amelynek célja az volt, hogy elkészüljön Eger és Szomolya között az ősi úton a rendes, aszfaltos út. Engedélyes terveket is készíttettek, de ezek már érvényüket veszíthették. Szomolya mindössze 7,5 kilométerre fekszik a hevesi megyeszékhelytől, mégis körbe kell járniuk, pedig Egerhez kötődnek. A háború után az akkori faluvezetés nem csináltatta meg az utat, míg a többi szomszédos község rendes úttá építtette a földutakat. Az út sorsa egyébként az egri keleti elkerülő úttól függött, ami még nem készült el.

TB

