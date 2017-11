Elismeréseket adományoztak Edelényben

Négy elismerő díjat adományozott idén az edelényi képviselő-testület október 23-a alkalmából. A kitüntetéseket az ünnepi közgyűlésen Molnár Oszkár polgármester adta át a város érdekében kiemelkedő tevékenységet nyújtottaknak.

Ketten posztumusz

Az önkormányzat elismerését nem adományozza automatikusan minden évben az edelényi képviselő-testület. Arra csak akkor kerül sor, ha július végéig indítvány alapján döntenek erről, majd ezt követően a konkrét személyekre vonatkozó javaslatok is beérkeznek. Idén négy kitüntetésre nyújtottak be ajánlást a rendelet alapján arra jogosultak, s mind a négyüket arra méltónak is ítélte meg a testület.

Pro Urbe Edelény emlékplakett többek között azoknak a személyeknek és közösségeknek adható, akik a város közművelődési, irodalmi, művészeti életében jelentős szerepet töltöttek be magas színvonalú tevékenységükkel, elméleti és gyakorlati munkájukkal a város nevelési-oktatási fejlesztéséhez hozzájárultak.

Ebben az elismerésben részesült most az idén elhunyt dr. Gadócziné dr. Fekete Éva társadalomkutató, egyetemi tanár, aki pedagógusi pályáját az edelényi gimnáziumban kezdte. Szintén Pro Urbe-díjas lett Juhász Andorné nyugdíjas pedagógus, aki az elmúlt évtizedekben több kórust is vezetett, illetve ma is irányítja a Hozsanna vegyeskar munkáját. Ugyanebben a kitüntetésben részesítette a képviselő-testület az idén elhunyt Laki-Lukács László könyvtáros-népművészt, aki országos hírnévre tett szert helytörténészi és hagyományőrző munkásságával.

Edelény díszpolgára több más feltétel mellett az lehet, aki életművével, tevékenységével a településnek hírnevet szerzett. Hadobás Pál négy évtizede dolgozik a város közművelődésében, végigjárva a ranglétra minden fokát, meghatározóan igazgatóként irányítva a művelődési központot és a könyvtárat. Emellett országszerte elismert helytörténészi tevékenységet is folytat, amelyért több kitüntetés mellett tavaly a Magyar Érdemkereszt legfelsőbb fokozatát vehette át az Országházban.

– ÉM –

