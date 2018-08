Elismerés a vállalkozónak és a múzeumalapítónak Mezőkövesden

Kovács István, a Kovács Kft. tulajdonos-ügyvezetője lett idén Mezőkövesd Díszpolgára. Hajdu Ráfis János, a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum alapítója pedig Rákóczi-lánc kitüntetést vehetett át a nemzeti ünnep alkalmából.

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Mezőkövesden tartott ünnepségen dr. Fekete Zoltán, a város polgármestere és Tállai András, a térség országgyűlési képviselője adta át a díszpolgári címet Kovács Istvánnak. A cégvezető méltatásában elhangzott, irányításával az elmúlt évtizedekben a térség egyik legnagyobb vállalkozása épült föl a városban, amely több mint négyszáz embernek biztosít munkát. Megrendelőik között hazai és külföldi cégek is vannak.

Együtt gondolkodtak

Kovács István megköszönte az elismerést, amelytől meghatódott. Az eredményeket megköszönte családjának és másoknak is, hogy együtt gondolkodtak és cselekedtek vele.

Elmondta, mindenre büszke, amit elértek az elmúlt évtizedekben, hosszú történet vezetett idáig, sok kudarccal és sok sikerrel, hálát ad Istennek, hogy így sikerült. A díszpolgári cím szavakkal ki nem fejezhető boldogságot okozott a vállalkozónak.

– Mellettem volt a Jóisten, az emberek, mert egyedül ezt nem lehet véghezvinni. Most egy nagy teljesítményű, automata kovácsológép beszerzése van folyamatban. Ez olyan nagy szériára képes, melyekre a jelenlegi gépparkunk nem, s emiatt nem tudtunk elvállalni megkereséseket. A meglévő telephelyünk mögött egy hat hektáros területen 10 ezer négyzetméteres csarnok épül – mondta a legújabb fejlesztésről Kovács István.

Öröm és megtiszteltetés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011-ben alapította a Rákóczi-lánc kitüntetést. Idén Hajdu Ráfis János, a róla elnevezett mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum alapítója kapta meg az elismerést Török Dezsőtől, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnökétől, valamint dr. Kovács János megyei főjegyzőtől.

Hajdu Ráfis János köszönő beszédében kifejtette, nagy öröm és megtiszteltetés számára a megyei elismerés. Sok támogatást kapott feleségétől, a mezőkövesdi lakosoktól, és országszerte, valamint a határon kívülről sok embertől. Ki információval, ki kétkezi munkával, ki jelentős anyagi támogatással járult hozzá a gyűjtemény gyarapodásához. Megköszönte a Jóistennek is azt, hogy adott neki egészséget és elég időt, hogy ezt létrehozhatta. Mint mondta, ő csak motorja volt az egésznek, igaz, a legszebb autó sem halad motor nélkül. A díj a segítőknek, a városnak, a hivataloknak, támogatóknak szól.

A múzeumalapító elmondta, egész életútjában arra a legbüszkébb, hogy sok ember jóindulatát meg tudta szerezni a törekvéséhez.

– Nagyon sok segítséget kaptam, így tudtam eredményt elérni. Egy ember csak egy ember. Először a rokonságon belül segítettek, a feleségem mindenben támogatott. Első körben Mezőkövesd lakói, majd azután az egész ország területéről kaptam támogatókat, elismeréseket, ahogy híre ment gyűjtő törekvésemnek. Az országon kívülről, Svájcból, Németországból is jelentős anyagi támogatást kaptam, nagyrészt ebből jöttek létre a múzeum épületei. A mostani díj megkoronázta eddigi elismeréseimet is, hiszen kaptam kitüntetést a várostól és máshonnan is. Ez váratlan, s csodálatosan szép is – fejtette ki Hajdu Ráfis János.

Tóth Balázs

