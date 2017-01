Elindultunk új lakást venni Miskolcon, volt miből válogatni

Van még jó sok eladó lakás – válaszolta érdeklődésünkre egy ingatlanos, aki az egyik most épülő miskolci lakópark lakásait értékesíti. Kedd délelőtt ugyanis elhatároztuk, lakást veszünk, vagy legalábbis kipróbáljuk, ha vennénk, akkor milyen lehetőségeink vannak a megyeszékhelyen. Az ötletet az a hír adta, ami szerint az ingatlanpiac szempontjából 2017 az áttörés éve lehet, ugyanis több ezer új építésű lakás kerül majd a piacra, Budapest mellett Győrben, Székesfehérváron, Kecskeméten, Miskolcon és Debrecenben is. Sőt, egy elemző szerint ezekből az új építésű ingatlanokból több kellene, mert a keresletet nem tudják kielégíteni. Nos, mi néhány ingatlanos beruházásnál érdeklődtünk, de úgy tűnt, ha valós lett volna a vételi szándékunk, még bőven válogathattunk volna a lakások közt.

– Nem igazán van kereslet az új építésű lakóparkokra, sokan küszködnek az eladással – ezt Szabó István, a Doxabi Ingatlan Zrt. tulajdonosa mondta lapunknak. – A csok után sokan elkezdtek beruházni, remélve, hogy a támogatásnak köszönhetően fellendül az ingatlanpiac, de sokkal inkább a használt lakásokat keresik ebben a konstrukcióban. Budapestre jellemző, hogy már a tervezőasztalon elkelnek az ingatlanok, de Miskolcon nem ez a helyzet, ráadásul az új lakások 300 ezer vagy afölötti négyzetméterárát kevesen tudják megfizetni. 250–260 ezer forintos négyzetméterár a maximum, amit elbír a piac, többet nem.

Döbbenetes árak

Arra is kitért, hogy Miskolcon jelenleg 300 fölötti új építésű lakás rendelkezik jogerős építési engedéllyel, ami az ingatlanos szerint nagyon sok.

– A csok nem annyira a vásárlásokon lendített, sokkal inkább az árakat nyomta fel – folytatta. – De ha mégis lakást keres valaki, akkor a használt ingatlanokat részesítik előnyben.

Ezt erősítette meg Hausel László, a Gamma Ingatlan Kft. ügyvezetője is. „Például a Jókai lakótelepen egy panelprogramos lakást 200 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak, ami döbbenetes. Az újszerű lakásokat pedig – amik 2003–2008 között épültek – 280 ezer forintos négyzetméteráron vásárolhatjuk meg. Azt mondhatom, elszabadultak az árak lakásfronton” – fogalmazott.

– Miskolcon sok lakóparkprojekt van folyamatban, de ezek vételi ára sokszor magas – hangsúlyozta. – A vevők jobban kedvelik a használt lakásokat, családiház-fronton még mindig nehézséget okoz az eladás.

A csok is mehet

De mire is jutottunk álvásárlóként? Megtudtuk, a csokot mindegyik lakóparki ingatlanhoz igényelhetjük, sőt a támogatás ütemezéséhez igazítják a fizetési részleteket, ha kell. Merthogy részletekben kellene befizetnünk a lakás­árat: az egyiknél például 500 ezer forintot kell előre utalnunk a vételi ajánlat megküldésekor, majd 10 százalékot a szerződés megkötésekor. A másiknál 20 százalék előleget kérnek, majd március környékén – ütemezés szerint – 30 százalékot, a maradékot pedig kétszer 25 százalékos részletben kell megfizetni a szerződésben foglaltak szerint.

Arról is tájékoztattak az értékesítők, a lakások egyedi árasak. Azaz fekvéstől és emelettől függően változik a vételi ár. Egy körülbelül 60 négyzetméteres lakás esetében például a legolcsóbb a földszinti, ennek körülbelül 310 ezer forint négyzetmétere, és emeletenként 10 ezer forinttal nő a négyzetméter­ár.

Kérdésünkre, hogy mikor tudunk beköltözni, azt a választ kaptuk, az év harmadik negyedévében, de ez időjárásfüggő. Az ingatlanos bizakodó volt, ha ilyen napos maradna az időjárás, akkor nyár közepére elkészül a beruházás. Egy másik lakópark decemberi beköltözést ígér, illetve azt, hogy akik márciusig vásárolnak náluk lakásokat, azok még alakíthatják a belső tereket saját igényeik szerint. Utána már nem lehet a falakat mozgatni, olyan fázisba kerül a beruházás – magyarázták.

Azt is elmondták, eddig a lakások 10 százalékát tudták értékesíteni, így ha szeretnénk, még van miből válogatni. Találtunk még 60, de akár 110 négyzetméteres lakásokat is, ezeket 285 ezer–320 ezer per négyzetméter áron kínálják.

– Szántó Rita –

