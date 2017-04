Élhetőbbé varázsolják Mezőkeresztest: segítik a fiatalokat a lakásépítésben

Milyen beruházások, fejlesztések történnek, illetve várhatóak a településen? – kérdeztük.

Majoros János: Önkormányzatunk saját költségvetéséből március hónapban a még földutas, szinte járhatatlan belterületi útjait mintegy 1 kilométer hosszan, 4-6 méter szélességben, 30 centiméter vastagságban történő törtbetonos útalapépítéssel járható köves úttá építette meg.

Nyáron valósul meg a belterületi burkolat nélküli utak közül hazai forrású támogatás segítségével a Bem, Bocskai, Kissor és Kertész utcák teherbíró aszfaltburkolattal történő építése, az Arany János, Bornemissza, Honvéd, Szegfű, Szentistváni utcák térköves járdafelújítása. Szintén hazai forrású támogatásból az idén felújítjuk a napi 500 adagos gyermek- és szociális étkeztetést ellátó önkormányzati központi konyhánkat. Várhatóan az idén kerül sor pályázati támogatás segítségével a Liliom utcában szabadtéri fitnesspark kialakítására. Önkormányzatunk kezdeményezésével, szakmai és döntéshozó támogatással a közeljövőben biztosan felújításra kerül a 3305. számú települési főközlekedési utunk az M3-as autópályáig, mivel a TOP pályázati kiíráson belül a 4-5 számjegyű utak felújításai között Mezőkeresztes országos közútjai is szerepelnek.

Hogyan tudják vonzóvá tenni a települést a fiatalok, a családok számára?

Majoros János: Önkormányzatunk számára fontos a településünk megtartóerejének, vonzásának, fejlődésének növelése. Ezt a célt szolgálja a bölcsődei ellátás kialakítása, fejlesztése. Ennek érdekében Önkormányzatunk döntött arról, hogy ez év szeptemberétől minibölcsődei ellátási formát vezet be, az igényektől függően akár két csoporttal is. Igaz a jogszabályi környezet folyamatosan formálódik, változik, ami a fenti döntésünkön még alakíthat. A jogszabályok által lehetőség van a szomszédos teleülésekből egy-két fő felvételére is. Pályázatot nyújtottunk be óvodai felújításra és bölcsődei ellátás kialakítására, nyertes pályázat esetén akár 28 fő csecsemő- és kiskorú bölcsődei ellátását is biztosítani tudjuk. Ez 2018-2019. évre várhatóan megvalósul.

Hogy vált be a fiatalok lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatása?

Majoros János: Mezőkeresztes Város Önkormányzata tavaly megalkotott rendelete alapján 1 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást ad lakásépítéshez, lakásvásárláshoz a fiatalok településre költözése, helyben maradása céljából. A támogatás elsősorban a település jövőjét, közösségét építeni, formálni tudó, önálló egzisztencia kialakítására képes értelmiségi fiataloknak szól a település megújítása érdekében. A képviselő-testület saját mérlegelési jogkörével élve egyedi bírálat formájában eltekinthet feltételei alól. Eddig 6 kérelmet bírált el a testület és 4 esetben döntött pozitívan. Jelenleg újabb 4 kérelem került benyújtásra. Tényként lehet kijelenteni, hogy a korábbi évekhez képest Mezőkeresztesen mind a lakásvásárlási, mind a lakásépítési hajlam kezd felpezsdülni.

Mindez ennek az intézkedésnek köszönhető?

Majoros János: Véleményem szerint igen, bár az önkormányzatnak az elmúlt két évben két olyan döntése is volt, melyeknek szintén hatása lett a település ingatlanpiacára. Az egyik döntése a komfort nélküli, rossz állapotú házak megvásárlása, adott esetben lebontása, melyeket a jövőben elsősorban építési telekként próbál eladni az önkormányzat, ha ez nem válik be, akkor keressük az egyéb hasznosítási módokat, mint pl. belterületi gyümölcsös létesítése (két évvel ezelőtt két ilyen ingatlanon alakítottunk ki belterületi gyümölcsöst). Másik döntés a gondozatlan porták rendbetételének megkövetelése. Ennek eredményeként több ingatlan tulajdonjogának átruházását ajánlották fel az önkormányzat számára.

Régi terv volt, hogy országos állat- és kirakodóvásárt rendeznek.

Majoros János: Még az előző önkormányzati ciklusban döntött úgy a képviselő-testület, hogy a 70-es években népszerűségnek örvendő országos állat- és kirakodóvásár rendezését bevezeti településünkön. 2014. évben pályázat segítségével megépítésre került egy, a törvényi előírásoknak, követelményeknek mindenben megfelelő vásártér. Az engedélyezési eljárások lefolytatását követően 2015 év végétől havi rendszerességgel minden hónap második hétfőjén országos állat- és kirakodóvásárt tartunk. A képviselő-testület döntése értelmében az őstermelők, kereskedők jelenleg még helypénz fizetése nélkül hozhatják állataikat, termékeiket a vásárba.

Van-e valami előrelépés a Mezőkereszteshez is tartozó repülőtér hasznosításában?

Majoros János: A Mezőkövesd és Mezőkeresztes közigazgatási területén található volt orosz katonai repülőtér 3 önkormányzat, Miskolc, Mezőkövesd, Mezőkeresztes tulajdonában van. A repülőtér repülőtéri, gazdasági hasznosítási tekintetében egyelőre nem nyilatkozom. Azt azonban elmondom, hogy bízok a pozitív fordulatban, fordulatokban, melyek reményeim szerint a következő 2-3 évben talán megtörténnek. Bízva a fordulatokban, önkormányzatunk a településünk érdekeit és majdani potenciálját szem előtt tartva pályázatot nyújtott be a településünkről a repülőtér irányába vezető föld­út aszfaltburkolattal történő megépítésére, bár igaz, hogy a pályázat keretében rendelkezésre álló forrás a tervezői költségvetés alapján 500-800 méter hosszúságú szakasz megépítését teszi lehetővé. Előre gondolkozó stratégiai típusú vezetőként fontosnak tartom, hogy a csak lehetséges és nem valószínű fejlődési irány esetén is élni kell a kínálkozó pályázatokkal, mert később bánnánk meg azt, hogy nem használtuk ki a megnyíló forrásokat.

