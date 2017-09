Elfeledett szőlők bemutatója

Előadást tart Bihari Zoltán Áttekintés a Tokaji Borvidék szőlőtermesztési feladatairól, Pableczki Bence a 2017-es év meteorológiai és növény-egészségügyi tanulságai, Kneip Antal Új perspektívák a Furmint klónok területén címmel és Balling Péter mutatja be a régi tokaji fajtákat. 30 régi –jórészt elfeledett – szőlőfajtát mutatnak be, melyeket szemlélni, ízlelni is lehet, sőt ajánlott.

Így például a balafánt, beregi rózsás, bogdányi dinka, fehér szlanka, fehér tökszőlő, fekete járdovány, kolontár, kübeli, lányszőlő, lisztes piros, magyar frankos, melon. De lesz lehetőség kóstolni és összehasonlítani a furmint klónok terméseit is.

– ÉM –

