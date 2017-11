Elfáradt a kapcsolatuk, emiatt váltani kellett Tállyán

A 11. forduló után az utolsó helyre esett vissza a táblázaton a Tállya KSE labdarúgócsapata az NB III Keleti csoportjában. A klub vezetése emiatt váltott a vezetőedzői poszton, Pachinger Jánostól közös megegyezéssel elköszöntek, helyére pedig Uray Attila érkezett.

Közösen, együtt megpróbálunk kimászni a gödörből. Uray Attila

Kénytelenek voltak

– Pachinger János nyolc év után köszönt el tőlünk – kezdte Mihálszki Norbert elnök. – Annak idején még játékosként került hozzánk, ezt követően játékos-edző lett, majd később edző. Köszönjük az elmúlt évek lelkes, hozzáértő munkáját, többek között azt, hogy a község futballtörténelme során először feljuttatta a csapatot a magyar labdarúgás harmadik vonalába, és két évig sikeresen benn is tartotta. Tavaly a nagyon előkelő hetedik helyen zártuk a bajnokságot, előtte pedig a tizenharmadikon. Sajnos az utóbbi időszakban nem úgy jöttek az eredmények, ahogyan mindannyian szerettük volna, így kénytelenek voltunk meglépni az edzőváltást, bármennyire is jó a kapcsolatunk Jánossal. Az első számú jelöltünk a pro-licenccel rendelkező Uray Attila volt, aki kötődik a környékhez és több játékost személyesen is ismer a keretből. Örülünk, hogy Attila elvállalta nálunk a munkát, a változás már látható, hiszen amióta ő a szakvezető, 1-0-ra megvertük az MTK Budapest tartalékot, illetve ­0-0-t értünk el Jászberényben. A játékban lényeges javulást tapasztaltunk, az pedig, hogy nem kaptunk gólt ezeken a meccseken, örömteli. Bízom, bízunk abban, hogy hasonló lesz a folytatás és sikerül bennmaradnunk ebben az osztályban.

Amint az köztudott, a tállyai pályán létesítményrekonstrukció is zajlik, a munkálatok még folyamatban vannak, az elnök szerint a befejezés jövő tavaszra várható.

Szervezettség, tudatosság

A nemrég kinevezett új 40 esztendős szakvezető, Uray Attila így fogalmazott lapunknak.

– Az ember nem ajánlgatja magát sehová, ha hívják, akkor átgondolja az ajánlatot, most is így történt. Nehéz helyzetben vettem át a csapatot, de közösen megpróbálunk kimászni a gödörből. Jó irányba indultunk el, bízom abban, hogy a folytatás is hasonló lesz. A játékosokkal való első találkozás alkalmával azt mondtam: több van bennük, mint amit eddig mutattak, mindenkit arra kértem, újuljon meg, mert benn kell maradni, ez a cél. A szervezettségre, a tudatosságra helyeztem a fő hangsúlyt, a csapattaktikán is tudtunk kicsit módosítani. Ebben látom a fejlődés kulcsát, hogy egy egységes irányelv alapján dolgozunk. Az utóbbi két mérkőzésen nem kaptunk gólt, 4 pontot szereztünk két erős csapat ellen, ez kellő önbizalmat kell adjon a folytatásra. A hétvégén Múcsonyban a DVTK tartalék lesz az ellenfelünk, a válogatott szünet miatt nem mondhatjuk magunkat szerencsésnek, biztos, hogy az eddigi legerősebb Diósgyőrrel fogunk megmérkőzni.

Uray Attila a leköszönő edzővel való viszonyáról is beszélt:

– Nagyon jó kapcsolatban vagyok „Pahival”, maximálisan elismerem a tállyai foci­ért tett munkáját. A gárda az ő munkássága alatt érte el történetének legjobb eredményét, amiért gratuláció jár neki és persze a csapatnak is.

Sok sikert kíván a búcsúzó edző

Pachinger János az alábbiakat mondta el lapunknak: – Az eredmények azt mutatták, hogy elfáradt ez a kapcsolat, ezért a csapat érdekében úgy döntöttünk, mindenképpen váltunk. Ez a lépés már a levegőben lógott, nemcsak a monori meccs nem sikerült a vártak szerint, hanem előtte is egy-kettő, rossz szériába kerültünk. Az elválás miatt semmilyen rossz szájíz nincs bennem, ez a lépés volt a helyes megoldás. Nyilván sok szép emlék köt Tállyához: a bajnoki címek, az érmek, a megyei kupagyőzelem, a megyeválogatottal szerzett országos második hely – edzőtársammal, Sándor Zsolttal –, amely csapatnak a felét a Tállya KSE adta. Mi mást is kívánhatnék, mint sok sikert, én egyelőre pihenek, rám fér, ugyanis az elmúlt 24 idény folyamatosan a labdarúgással telt…

– Molnár István –

Az NB III Keleti csoport állása

1. Monori SE 13 9 4 – 37-10 31

2. Salgótarjáni TC 13 9 1 3 29-17 28

3. Erzsébetvárosi SMTK 13 8 3 2 22-12 27

4. MTK Budapest tartalék 13 7 1 5 23-14 22

5. Nyírbátori FC 13 6 2 5 29-22 20

6. Tiszafüredi VSE 13 6 2 5 20-18 20

7. Putnok FC 13 6 2 5 17-18 20

8. Jászberényi FC 13 4 5 4 15-15 17

9. Balassagyarmati VSE 13 5 1 7 19-29 16

10. Gyöngyösi AK 13 4 4 5 19-25 16

11. Füzesgyarmati SK 13 4 3 6 13-19 15

12. Termálfürdő FC Tiszaújváros 13 4 2 7 19-23 14

13. Cigánd SE 13 4 2 7 18-30 14

14. Debreceni EAC 13 4 1 8 19-29 13

15. Tállya KSE 13 2 4 7 14-25 10

16. Diósgyőri VTK tartalék 13 2 3 8 17-24 9

