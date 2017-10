Élettel töltenék meg a Technika Házát Miskolcon

Az elmúlt több mint két évtizedben több szolgáltatás is otthonra talált a miskolci Tudomány és Technika Háza falai közt. Az 1989-ben épült komplexum eleinte irodaházként funkcionált, emellett pedig konferenciákat, előadásokat, kiállításokat tartottak a nagyobb, központi termeiben. Később voltak próbálkozások az épület egyes részeinek hasznosítására, például a jobb oldali szárny földszinti részében kávézó, majd étterem működött, egyik sem hosszú ideig. Majd biovásárokat rendeztek itt, de még turkáló is helyet kapott időnként a két évtizedes falak közt. Ez utóbbi talán kissé méltatlanul. Mára azonban úgy tűnik, újra virágkorát élheti az épület, de legalábbis visszakaphatja eredeti funkcióit. Miskolc emblematikus épületét ugyanis 2016-ban teljes egészében felvásárolta az Expert Társaságok cégcsoport, amely megkezdte az épület teljes külső és belső felújítását, átalakítását. Mára a jobb oldali épületszárny elkészült, itt a társaság irodái kaptak helyet, de a 400 ember befogadására alkalmas színháztermet is felújították.

Most újították fel először

– A ház megvásárlásával, felújításával az volt a célunk, hogy visszahozzuk az épületet a város vérkeringésébe – mondta el lapunknak dr. Hajdú László, a cég elnök-vezérigazgatója. – Miután az ITC a kormányzati negyed része lesz, az ottani színházterem „kiesik”, de a Tudomány és Technika Háza tudja fogadni a rendezvényeket, hiszen hasonló adottságokkal rendelkezik. De természetesen irodáink is várják a bérlőket, hiszen közel 3.500 négyzetméter kiadó terület vár gazdára. Szeretnénk, ha újra élettel telne meg a ház.

A belvárosi épület 1989-ben épült, és azóta most lett először felújítva, de legalábbis érdemi rekonstrukció nem történt az elmúlt évtizedekben – árulta el dr. Hajdú László. Hozzátette, a cégcsoportja folytatja a felújítást, az energetikai korszerűsítést, de a belső közösségi terek elkészültek, használatra alkalmasak. „Szeretnénk a színháztermet is megtölteni előadásokkal, koncertekkel, várjuk a kiállítókat, rendezvényeket” – fogalmazott az elnök-vezérigazgató.

Ilyen volt, ilyen lett az épület

A Tudomány és Technika Háza Miskolc város belvárosában, a Népkert szomszédságában található épületkomplexum. A múlt század közepén megfogalmazódott ötlet alapján a korabeli városvezetés célul tűzte ki magának egy kulturális és sportcentrum felépítését Miskolc központjában. Az építkezés utolsó lépcsőfoka egy minden igényt kiszolgáló, modern, a kor építészeti és technikai újításait magába foglaló, multifunkciós intézmény létrehozása volt. A tudomány otthonának szánt ingatlan Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi-díjas építész tervei alapján készült, egyedi megjelenésű és felépítésű, több mint 4000 négyzetméter alapterületű létesítmény, amely végleges formáját 1989-re nyerte el. A Tudomány és Technika Házában 2017 májusában átadtak egy modern rendezvény- és konferencia-központot egy 400 fős előadóteremmel, egy 60 fő befogadására alkalmas sajtó- és klubszobával, egy, az oszlopcsarnokban kialakított, 80 fő befogadására alkalmas kávézóval, valamint öt darab, egyenként 20–30 fős szekciós teremmel.

