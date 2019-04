Életmentő a mostani eső a növények számára

Kicsit felélénkültek a növények, de csak körülbelül kéthetes túlélést jelent számukra a most lehullott csapadékmennyiség, mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Sokfelé száraz a talaj felső rétege, amin javíthat az egész hétre jellemző csapadékos időjárás.

A talajhőmérséklet megfelelő, a napraforgó és a kukorica vetése be is fejeződik lassan, most jöhet majd a szója, jelezte a megyei elnök.

Az őszi kalászosok a szárba szökkenés állapotában vannak, a tavasziaknál pedig a bokrosodás kezdődik.

A szakemberek szerint a csapadékos idő azonban nemcsak a haszonnövények fejlődésére, hanem a gyomok növekedésére, a kártevők elszaporodására és a különböző növénybetegségek elterjedésére is kedvezően hathat, derül ki az OMSZ és az agrármeteorológiai jelentésekből. Az aszályos időszak fő baja a szakember szerint, hogy a talaj mélyebb rétegei szárazak.

Lassan utoléri magát az időjárás, legalábbis az elkövetkezendő hétre szóló csapadék-előrejelzések szerint. Míg a várható átlaghőmérsékletnél mínusz egy fokos eltérést jelez a metnet.hu, a csapadék mértéke országosan plusz tíz és harminc milliméter között várható a statisztikai adatok alapján. A megyében a hét közepére melegedés várható, azonban vasárnapra akár tíz fokkal is visszaeshet a legmagasabb nappali hőmérséklet. Csapadékosnak a mai napon kívül a hétvége várható, a legtöbbet pedig csütörtökön fog sütni a nap.

Rövid időre elég

– Kicsit felélénkültek a növények, de legfeljebb kéthetes túlélést jelent számukra a most lehullott csapadékmennyiség – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Ez attól is függ, hogy milyenek lesznek a hőmérsékleti és szélviszonyok, de mindenképp szükség lenne további utánpótlásra, hangsúlyozta a szakember, aki maga is gazdálkodó. Kifejtette, a mostani aszályos időszaknak az a fő baja, hogy a talaj mélyebb rétegeiből is hiányzik a nedvesség, köszönhetően a lassan egy esztendeje tartó csapadékszegény időjárásnak. – A talajhőmérséklet megfelelő, a napraforgó és a kukorica vetése be is fejeződik lassan, most jöhet majd a szója – jelzi a megyei elnök.

Nedves légörvény

Az agrometeorológiai előrejelzés szerint csapadékból nagyobb mennyiségre a hét első felében van jó esély. Egy nedves légörvény hazánk közelében helyezkedik el, és ennek optimális vonulási pályája esetén országszerte jelentősebb eső hullhat. A korábbiakban a talaj száradásához a szeles, az átlagosnál kissé melegebb idő is hozzájárult. Az őszi és a tavaszi vetésű növények egyaránt nagyon igénylik a csapadékot a megfelelő fejlődésükhöz. Az őszi árpa és búza a szárba indulás állapotában van, a repce virágzik, de a nedvesség hiánya miatt sokfelé kevés a virágzó oldalhajtása. A napraforgó és a kukorica keléséhez igen nagy szükség lenne számottevő mennyiségű csapadékra. A gyümölcsfák közül az alma és a körte van még virágzásban, annak is a vége felé.

Nőtt a vízhiány

A Dunántúlon Győr térségében hetven milliméterrel van elmaradva az ideális értéktől a csapadékmennyiség, míg Miskolc környékén száztíz milliméterrel – jelzik az aktuális csapadéktérképek. Ilyen viszonyok között szenvednek a növények, nem várható jó termés. A hőmérséklettel nincs probléma, például az őszi búzára számított hő országszerte az optimális érték fölött jár – derül ki az agrár­meteorológiai jelentésből.

