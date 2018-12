Élethivatásuk az állatvédelem

A sokrétű terápia bizonyos esetekben képes a komolyabb állatorvosi beavatkozásokat is kiküszöbölni – tudtuk meg az országszerte ismert Gaál Zsanettől, aki saját vállalkozásában foglalkozik a szakterülettel.

– Legtöbbször az állatorvos ajánlására valamilyen konkrét problémával küszködő állatok – például a kutyák, macskák, nyulak és vadászgörények – gazdái meglévő kórlappal jönnek be hozzám, mert diagnózist nem állíthatok fel. A legtöbb esetben műtét utáni gyógytorna miatt keresnek föl – mondta a szakember. De van, hogy kiállításra kell felkészíteni az állatot, hogy szebb tartása legyen a kedvencnek, vagy csak izomerősítés, lefárasztás, fogyasztás a cél.

Nem adta föl az álmát

– Mindig állatorvos szerettem volna lenni, de hallássérült vagyok, ezért nem volt esélyem, hogy felvegyenek.

– Egy nagy vargabetűt csináltam, mert jogot végeztem, aztán egyszer dr. Magos Zsuzsa állatorvos ismerősöm szólt, hogy az Állatorvostudományi Egyetemen indítottak akkreditált fizioterápiás képzést, amit a Magyar Kisállat Fizioterápiás Társaság hirdetett meg. Elmentem nyílt napra, ami nagyon tetszett, különösen a közeg miatt, és a második csoportba bekerültem. Hatéves praxisom alatt megismertek a miskolci állatorvosok, de mivel ortopéd műtétet a borsodi megyeszékhelyen nem végeznek, ezért Nyíregyházáról, Debrecenből és a fővárosból is hoznak hozzám pácienseket. A porckorongsérv a leggyakoribb probléma, amit kezelek, de rendszeres a végtagbénulás, valamilyen ficam, vagy az autoimmun betegségek – foglalta össze.

Elkerülte az altatást

Érkezésünkkor éppen egy régi kuncsaft, Cuki, a nyolc­éves csivava kapott masszázst.

– Négy évvel ezelőtt volt a kutyámnak egy porckorongsérv műtétje. Öt százalékban előfordul ilyen esetben orvosi műhiba, és sajnos mi is beleestünk. Két idegszálát elvágták, lebénult, és úgy kaptam vissza, hogy életképtelen, és el kell majd altatni. Egy hét gondolkodási időt kértem, és ez alatt az ismerőseim Zsanettet ajánlották. Már három éve járunk masszázsra, gyógytornára és csodák csodája, Cuki talpra állt – osztotta meg a gazdi, Veres-Séllei Bernadett, aki hálából egy képes tablóval ajándékozta meg karácsonyra a terapeutát.

A szakember a kezelés feltételeiről is beszámolt.

Életmódváltást igényel

– Fajta és életkor tekintetében nincsenek megkötéseim. Idős állatokat ugyanúgy fogadok, természetesen akkor másfajta kezelésre és nagyobb körültekintésre van szükség, mert több betegség is felléphet egyszerre. A legidősebb kutyus 16 éves volt, és kezeltem már öleb, de bernáthegyi méretű négylábút is. Általában 2-3 hónapig tart egy terápia, másfél-kétórás alkalmakkal. A magánszemélyeken kívül a miskolci rendőrkapitányságáról is rendszeresen járnak hozzám munkakutyák. Minden esetemre büszke vagyok, ahol pozitív változást értem el. Például ha sikerült elkerülni, hogy szteroiddal kelljen kezelni, vagy ha kutyakocsit kapott az állat. Onnantól kezdve azonban, ha ilyen sérülés történik, ez egy életprogram. Kapnak házi feladatokat, jobban oda kell figyelni az etetésükre és a fekhelyükre – hangsúlyozta Gaál Zsanett.

