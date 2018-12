Életével fizetett a kocsmai kártyázás során

A vádlott 2015 augusztusában elment egy borsodi település helyi presszójába a bírósági iratok szerint. A beszélgetés és italozás közben úgy döntött, leül az egyik asztalhoz kártyázni, ahol már a sértett is játszott. Egy óra múlva, az akkor már ittas vádlott és sértett úgy döntöttek, szünetet tartanak, kimennek cigarettázni. A férfi nem követte rögtön a vádlottat, kutakodni kezdett a játék tétjéül szolgáló pénz körül, és eltette annak egy részét. Ezen úgy felháborodott a dohányzásból visszatérő vádlott, hogy ököllel megütötte. Ezt követően ismét kimentek együtt a presszó elé.

Fejen ütötte

A vádlott annyira mérges volt, hogy kinn tovább szidalmazta az imbolygó férfit, majd a veszekedés közben két alkalommal fejen ütötte, illetve a lábán is megrúgta. A sértett pár perc elteltével eszméletét vesztette. A helyszínre érkező mentők kórházba szállították, még aznap éjjel belehalt a sérüléseibe. Halálát az ütések miatt kialakult koponyaalapi bevérzéses sérülés okozta. A törvényszék halált okozó testi sértés és önbíráskodás elkövetése miatt állapította meg a vádlott bűnösségét, amiért 7 év börtönbüntetésre ítélte. A bíróság a büntetés kiszabásakor figyelembe vette, hogy a sértett kiskorú gyermekeket hagyott hátra, ezzel és a testalkatából adódó erőfölényével a vádlott tisztában volt. A törvényszék a szabadlábon védekező vádlott bűnügyi felügyeletét is elrendelte, mely értelmében nem hagyhatja el a lakóhelyéül szolgáló települést. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője fellebbezést nyújtott be.

ÉM

