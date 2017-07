Életet mentettek a Balaton Sound rohammentői

Idén a Balaton Sound amúgy is színes látványvilágát egy új elem gazdagítja majd. A Szigeten is hatalmas sikernek örvendő utcaszínházak ezúttal a Balaton-parti közönséget is elkápráztatják műsoraikkal. A Soundra idén négy társulat is érkezik. A német Oakleaf ­Stelzenkunst gólyalábas utca­színházi társulat két műsorral is jön a Balaton partjára. Nappal sakkbábuknak öltözve színesítik a fesztivál hangulatát, míg éjszaka különleges jelmezeikben vonulnak fel.

A Balaton Sound közelségének köszönheti az életét az a 60 év körüli férfi, aki szerda este lett rosszul Zamárdiban. Unokájával érkezett fürdeni a Balatonra az az idős férfi, aki végül a Sound rohammentőinek köszönhette életét. A férfi rosszul lett a vízben, ahonnan unokája húzta ki, majd értesítette a mentőket. Miután a Sound mentőszolgálata volt legközelebb, ezért tőlük kértek segítséget. A Sound rohamkocsija pillanatok alatt ért ki az esethez, az idős embert újraélesztették és kórházba szállították.

ÉM

