Életet lehelnek az egykori Papp Jóska pályába

Egy esztendővel ezelőtt közöltünk cikket a miskolci Szentpéteri kapuban „halálán” lévő egykori Honvéd-sporttelepről. Írásunkban Nagy László nyugalmazott ezredes, hajdani helyőrségparancsnok és Ondrasek Iván, a Papp József SE egykori ügyvezető elnöke azon kesergett, hogy háborús állapotok uralkodnak a szép környezetben lévő komplexumban, amelyre teljes felújítás vár(na). Pár héttel később, 2016. augusztus 13-án sajtótájékoztatót tartott a sporttelepen Kiss Gábor – akkor még hivatalban volt – alpolgármester és Illyés Miklós, a Miskolci Sportcentrum Kft. ügyvezetője (ezt a funkciót azóta már Rakaczki Zoltán tölti be). Mindketten nagyívű tervekről számoltak be. Többek között elmondták, hogy a kívül-belül felújításra kerülő öltözőépületet legkésőbb 2016. december 31-ig szeretnék átadni, míg az akkori szavaik szerint az újragyepesített futballpályán csak 2017-ben lehet majd mérkőzéseket rendezni.

Nagyot „ugrottak”

A napokban ismét megtekintettük az önkormányzat tulajdonában lévő és a Miskolci Sportcentrum Kft. által üzemeltetett létesítményt, amelyet már össze sem lehet hasonlítani az egy évvel ezelőtti önmagával. A kivitelezők által végzett munkálatokat egykori kalauzunk, Illyés Miklós, a Miskolc Városi Sportiskola ügyvezetője, az MVSC elnöke így összegezte:

– Eltüntették a megcsúszott, összetöredezett, életveszélyessé vált betonlelátót. Ehhez műszaki tartalommódosításra volt szükség: az eredeti tervben az szerepelt, hogy a betonrengeteget elszállítják, de amikor megbontották, látták, hogy a csúszásveszély elhárításához jobb, ha ott hagyják, pontosabban fogalmazva beépítik. Így egy mesterséges dombot képeztek, ez esztétikailag nem rontja a képet, a funkciója pedig az, hogy súlyánál fogva tartja a dombot. A pályát legyalulták és újra füvesítették, már egy nyíráson is túl vannak, ha minden a terveknek megfelelően alakul, akkor augusztustól játékra használható lesz a gyepszőnyeg. Örömteli, hogy nem süllyedt meg a pálya, a szélsőséges időjárás nem tett benne kárt, persze ha később bármi baj történik, a garancia kiterjed a javítására is. A világítóberendezés áll, a négy sarokba egy-egy, az MLSZ szabványának megfelelő kandelábert helyeztek. A klubházat kívül-belül átépítették, teljesen készen van: a gáz- és a vízhálózat már használható, az épület villamosenergia-ellátása viszont egyelőre még csak ideiglenesen megoldott. A föld alatti kábelt lefektették, így hamarosan a hálózatra is rákapcsolják. A komplexum műszaki átadása megtörtént, a kivitelező a tervben foglaltakat teljesítette, most az utómunkálatoknál tart. Ez többek között a fűnyírásból, a műtrágyázásból és a locsolóberendezés kialakításából áll. A teljes bekerülési összeg százmillió forintot tett ki, ennek hetven százalékát az MVSC TAO-forrása fedezte, a maradék harminc százalékot pedig az önkormányzati önköltség adta ki.

Az MVSI és az MVSC

A pálya hasznosításáról megkérdeztük Illyés Miklós utódát, Rakaczki Zoltánt, a Miskolci Sportcentrum Kft. ügyvezetőjét, a sportért felelős polgármesteri megbízottat is.

– A sporttelep kialakítása még nem fejeződött be – mondta a sportvezető. – A labdarúgók ősztől veszik birtokukba, és ekkor beszélhetünk majd végleges állapotáról. A pályát a Miskolc Városi Sportiskola most induló utánpótlás-focicsapatai, valamint a Kubik felújításának befejezéséig az MVSC együttesei fogják használni, illetve a tervek szerint néhány MVSC-gárda később is ott marad. Ennek akadálya nincs, hiszen az öltözők egyszerre négy együttest tudnak kiszolgálni. Az üzemeltetési gyakorlatról pedig annyit, hogy ezt a későbbiekben dolgozzuk majd ki.

Névre vár

A rekonstrukciót követően a terület­elnevezésen is el kell gondolkozniuk az illetékeseknek. Mert az nyilvánvaló, hogy a pálya nem viselheti a Honvéd-sporttelep nevet, miként nem hívhatják egykori Honvéd-stadionnak sem. Először talán érdemes lenne ötletbörzét kiírni és összeírni azoknak a nevét, akik méltóak lennének a keresztelőre – a döntés joga pedig a helyi sportvezetés ajánlása alapján nyilvánvalóan az önkormányzatot, a miskolci képviselő-testületet illeti.

– Kolodzey Tamás –

