Életbe lépett a vörös kód a kánikula miatt

Már pénteken délután helyeselt az időjárás: a meteorológusok nem vicceltek, amikor azt jelezték, hogy a következő napokban szinte bármilyen időjárási szélsőség előfordul, akár néhány órán belül, ugyanazon a területen. Bár a hét utolsó munkanapján napközben elég nagy volt a hőség, végül leszakadt az ég. Miskolcon a Szinva néhol – mint a Szinva teraszon – majdnem kilépett a medréből – a neten nagy nézettsége volt annak a videónak, amelyen egy hűtőt vitt a víz.

Aztán az Emberi Erőforrások Minisztériuma a várható nagy hőségre tekintette elrendelte vasárnap déltől az úgynevezett vörös kódot, a speciális eljárásrend a lakosság számára nyújtandó hűsölési lehetőségeket és a hajléktalanok ellátását is szabályozza. A most kezdődő héten marad a hőség, augusztus első napjaiban többfelé 34 fok lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Az Emmi közleményében felhívta a figyelmet, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján járjanak el. A kormány honlapján közzétett protokoll szerint „vörös kód” idején a bentlakást nyújtó szociális intézmények a fenntartó típusától, ellátási területüktől, az általuk ellátott célcsoporttól és a rendelkezésre álló üres férőhelytől függetlenül, a regionális diszpécserszolgálatokon keresztül (a regionális diszpécserszolgálat jelzésére) fogadják azokat az utcán élő embereket, akiknek az elhelyezése hajléktalanellátó intézményekben nem megoldható. A vörös kód ideje alatt az utcán élő, de elhelyezést kérő hajléktalan emberek elhelyezése tehát elsődlegesen a hajléktalanellátást nyújtó intézmények feladata – tették hozzá.

Rendkívüli hőség idején elrendelt vörös kód esetén többek között tájékoztatást kell adni – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett adatok alapján – arról, hogy hol található nyitva lévő klimatizált helyiség.

Emellett azt is közölni kell, hogy hol van a lakosság számára ingyenesen biztosított vízosztási hely, valamint párakapu. Szükség esetén meg kell szervezni azt is, hogy az ellátottak az érintett helyekre el is tudjanak jutni utcai gondozószolgálatok, illetve krízisautók bevonásával – olvasható a vörös kód protokolljában.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a lista alapján 116 klimatizált helyiséget tartanak nyilván, amelyek hőségriadó esetén szabadon használhatóak. Ezek nagyrészt bevásárlóközpontok, áruházak, kisebb részben polgármesteri hivatalok és művelődési házak, de egy klub, egy üzemcsarnok, egy gyógyszertár és egy magánház is található a listán. Ők azok, akik vállalják, hogy klimatizált helyiséget biztosítanak bárki számára, aki betérne, a teljes lista elérhető, címekkel együtt a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján, a baz.katasztrofavedelem.hu oldalon.

