Élet a sztárrá válás előtt – Hírességek hétköznapi munkái

Brad Pitt



Még mielőtt Hollywood szívtiprója lett volna, Brad otthagyta a kommunikáció szakot az egyetemen, és szerencsét próbált Los Angelesben. Először hűtöket rakodott, később az El Pollo Loco nevű gyorsétterem előtt ácsorgott naphosszat csirkének öltözve. A munkája abból állt, hogy integetnie kellett az arra elhaladó autósoknak. Aztán átnyergelt egy fura szakmába: sztriptíztáncosokat fuvarozott különböző rendezvényekre. Sőt, zenélt is ezeken a haknikon, és még a pénzt is ő gyűjtötte össze.

Beyoncé



Beyoncé édesanyjának, Tinának fodrászszalonja volt, még mielőtt lánya a Destiny’s Child nevű együttessel befutott volna. Az aranytorkú énekesnő huzamosabb ideig dolgozott ott, ebből tartotta el magát. Amolyan mindenes volt, levágott hajat söpört, törölközőt cserélt, és még recepciós feladatokat is ellátott. Végül is „kolléganője” Mariah Carey is így kezdte az elején…

Dustin Hoffman



A veterán színésznek számos munkája volt, miközben igyekezett a karrierjét beindítani. Dolgozott többek között portásként, aggatott hawaii virágfüzért turisták nyakába, volt ruhatáros, és még gépíró is az amerikai „Aranyoldalaknál” 80 női kolléga mellett. A színész egyáltalán nem szégyelli, hogy ennyiféle munkája volt. Mindenhol tapasztalatot szerzett.

Hugh Jackman



Az ausztrál színész is sok munkahelyet megjárt, mielőtt megismerte volna a világ. Volt benzinkúti kútkezelő, és bohócként is szórakoztatott bulikon. Igen, a klasszikus vörös orr-nagy lábbeli bohócot formálta meg. Aztán huzamosabb ideig egy középiskolában tanított testnevelést. Volt tanítványaival még vidáman szelfizett is egyik filmbemutatóján. Ez aztán menő!

Jennifer Aniston



Még a Jóbarátok előtt Jennifer dolgozott biciklis futárként és pincérnőként. Ám amire egyáltalán nem szívesen emlékszik vissza, az a telemarketinges munkája. Üdülőjogot árult telefonon keresztül a Pocono-hegységbe, és saját bevallása szerint is borzalmasan rosszul teljesített ebben a munkakörben. Nem volt elég fifikás ahhoz, hogy meggyőzze az embereket, és a mai napig emlékszik azokra, akikre rácsapta a telefont, mert felidegesítették.

Johnny Depp



Hiába a színészi kvalitás, a telemarketing bizony Johnny Deppnek sem volt ínyére. Ő tollakat árult. A taktika az volt, hogy az ügyfeleknek beígértek egy nyereményutat Tahitire, ha vesznek 1-2 névre szóló golyóstollat. Bár Depp az első adandó alkalommal otthagyta az állást a színészkedés kedvéért, nem tagadja, hogy kezdeti szerepeinél felhasználta a tapasztalatot, amit marketingesként szerzett.

Kanye West



Még a rapperkedés, a Kardashian-klán és a saját divatmárkája előtt Kanye pólókat hajtogatott az egyik Gap üzletben. Ez persze nem nagyon elégítette ki az igényeit, így a pletykák szerint a szüneteiben fűvel „frissült fel”, aminek kereskedelmével kicsit a jövedelmét is kiegészítette. Mindenesetre nagy hatással volt rá ez a munka, egyik számában is utal rá, és mostanában azt nyilatkozta, hogy igazán élvezné, ha ő lehetne a kiskereskedelmi lánc igazgatója.

