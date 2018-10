Élet a stroke után

Napjainkban a világon körülbelül 80 millió ember esett már át stroke-on, közülük pedig több mint 50 millió túlélőnek kell a rokkantság valamilyen fokozatával együtt élnie a későbbiekben. A helyzet Magyarországon is problémás, a szélütésként is ismert betegség hazánkban is a vezető halálokok egyike. A stroke bekövetkezése után azonban kellő odafigyeléssel és gondoskodással elkerülhető annak megismétlődése, és a felépülés folyamata is könnyebbé válhat. Így október 29-én a megfelelő rehabilitációra és a betegséggel kapcsolatos tudatosságra hívja fel a figyelmet az idei Stroke Világnap.

A prevenció mindenki számára kulcsfontosságú, de azoknak, akik egyszer már átestek a szélütésen, fokozott figyelmet kell fordítaniuk a megelőzésre, hiszen ők még veszélyeztetettebbé válnak. Az ő esetükben egy egészséges emberhez képest tízszeresére növekszik egy újbóli stroke kialakulásának kockázata. A megelőzésben fontos szerepet játszanak az életmódbeli változások.

Fontos, hogy az ember tisztában legyen saját egészségügyi állapotával, ismerje az esetleges rizikófaktorokat, amik előidézhetik a szélütést. Ilyen például a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a magas koleszterin szint. Az olyan szívproblémák, mint a pitvarfibrilláció szintén nagymértékben növelhetik a stroke kialakulását. A szívritmuszavar következtében ugyanis fokozódik a rög kialakulásának veszélye, amely aztán az agyba jutva agyér-katasztrófát okozhat. Szerencsére napjainkban már elérhetőek olyan antikoaguláns, azaz véralvadásgátló készítmények, amelyek kényelmetlenség nélkül, szájon át bevehetőek. Emellett javasolt az aktív életmód, a rendszeres testmozgás. Az étrendbe érdemes sok zöldséget és gyümölcsöt beépíteni, és kerülni a túlzottan sós ételeket, valamint nagy mértékben csökkenteni az alkoholos italok fogyasztását. A dohányzásról való leszokást minden esetben érdemes mielőbb elkezdeni.

Legyen tisztában a stroke jeleivel

Életet is menthet, ha a stroke figyelmeztető jeleit azonnal felismerik, hiszen minél gyorsabban kap segítséget és megfelelő kezelést az érintett, annál jobbak az esélyei a maradandó rokkantság kivédésére és a gyors felépülésre. Ezek a tünetek a hirtelen féloldali végtaggyengeség, az elcsempült száj és a beszédnehézség. Ha ezek közül csak az egyik észlelhető, már akkor is 70% esély van arra, hogy azt heveny agyi érkatasztrófa, azaz stroke okozza, ha pedig mind a három jelen van, akkor már 90%-s az esély és sürgősségi ellátásra van szükség. Ilyenkor nem a legközelebbi kórház, hanem a legközelebbi stroke centrum a cél, hiszen ott érhetőek el a megfelelő diagnosztikai és terápiás lehetőségek.

Élet a diagnózis után

Sajnos azonban a kései diagnózis és kezelés következtében különböző súlyosságú rokkantsági tünetek jelentkezhetnek. Ilyen például a féloldali végtaggyengeség. Ez előfordulhat a karban vagy lábban, együtt járhat lábhúzással, de felmerülhet a járókeret szükségessége is. Sőt, a legsúlyosabb esetben jelentheti a tartós ágyhoz kötöttséget is. Emellett a rokkantsági tünetek közé sorolhatóak még a szellemi hanyatlás, a demencia eltérő fokozatai.

A gyógyulási folyamatot mindenképpen elősegíti a mihamarabbi rehabilitáció, az aktív életbe való lépcsőzetes visszarázódás. A kitartás mellett a türelem is kulcsfontosságú, – a károsodástól függően – először az egyszerűbb ismeretek, tevékenységek térhetnek vissza, az összetettebb tevékenységekhez, a kifinomult mozdulatokhoz több időre és gyakorlásra van szükség. A fizioterápia kezdetben segíti az izommerevség elkerülését a lebénult végtagokban, rugalmasan tartja az izmokat, majd fejleszti az egyensúlyérzéket és mozgáskoordinációt.

A Stroke Világszervezet egy tizenegy elemből álló listát állított össze, amely segítségével hosszú távon ellenőrizhető a szélütést szenvedett betegek állapota. Ez az érintettek mellett a hozzátartozóknak és az egészségügyi dolgozóknak is támpontot adhat. Bármelyik pont esetében negatív irányú változás észlelhető, gyorsan és hatékonyan azonosítani és kezelni kell a problémát.

1. Másodlagos stroke prevenció

2. Mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységek

3. Mobilitás

4. Görcsök

5. Fájdalom

6. Inkontinencia

7. Kommunikáció

8. Hangulat

9. Tudatosság/Gondolkodás

10. Élet a stroke után

11. Családdal való kapcsolat

BOON

Stroke, azaz amikor az ész megáll… Miskolc - Dr. Csiba László: Nem csak kampányszerű szűréseket kellene indítani, speciális Erzsébet-utalvány kellene. Amikor az ész megáll – ellentmondások és meglepetések a kutatásban és a klinikumban. Ezzel a címmel tartott érdekfeszítő előadást dr. Csiba László professzor, akadémikus, a Debrecen... Tovább a cikkhez

Kórteremből: egy nehéz nap éjszakái Miskolc - "Hanyatt fekszem. Nem érzem a sót, mert a szememből a fülembe folyik a könnyem. Halkan imádkozom."István, minden rendben? – kérdezi Lázár főorvos úr. Ha nem ő kérdezné, akkor lennék még inkább rosszul. A tavalyi ittlétemre nem emlékszem, most pedig ébren vagyok, mindent érzek. Mindent. ... Tovább a cikkhez

Az ember, aki azon a novemberi napon megmentette az életemet Miskolc - Több országban vett részt állásinterjún, de egyelőre nem tervezi, hogy hosszabb időre külföldre megy. Interjú: Dr. Lázár Istvánnal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház radiológus főorvosával.Ritka alkalom egy újságíró életében, hogy olyan valakivel készíthet interjút, aki megmentette az é... Tovább a cikkhez

A stroke ’n’ roll az nem egy tánc Miskolc - „Az agyamban hiába hiszem azt, hogy de igen, mégsem. ”Péntek reggel, semmi extra. Anya, apa készül, a gyerekek egyik kanapéból a másik fotelba dőlnek. Fél 7 körül elmegyek én is egy laza, frissítő fürdőre… Aztán a következő kép az, hogy nem tudom mozgatni a jobb kezemet, és béna a jobb ... Tovább a cikkhez

Ha mégis jönnének a jelzések, vegyük komolyan Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Budapest - A stroke hirtelen sújt le, mégis időnként előre jelzi „érkezését”. El tudják képzelni, mit élhet át egy ember, amikor elfelejt írni, olvasni, számolni, vagy egyszerűen képtelen megérteni azokat a dolgokat, amelyeket mondanak neki? Milyenek lehetnek annak... Tovább a cikkhez

Minden hatodik percben meghal egy ember - A stroke hirtelen sújt le, mégis időnként előre jelzi „érkezését” Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Évente világszerte 15 millió ember, míg hazánkban 45-50 ezer ember kap szélütést. Magyarországon, minden harmadik beteg azonnal, minden hatodik pedig egy hónapon belül meghal. A Magyar Stroke Társaság által életre hívott "Stroke megelőzés éve 2016-2020" ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA