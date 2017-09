Elértük a mérföldkövet Miskolcon?

Mérföldkövek. Olvasható abban a dokumentumban, amely a történelmi Avas turisztikai fejlesztésének menetrendjét is tartalmazza. Ez tulajdonképpen a támogatás igényléséhez szükséges adatlap, amiben adatok is szerepelnek. Például a projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017. február 1. Mint arról már lapunk többször is beszámolt, ebben az időpontban, sőt a mai napig sem, beruházásnak nyomát nem látni a városrészben.

De, ha ezt a dokumentumot továbbolvassuk, jól látszik, miért. Az elmúlt időszakban ugyanis a projekt műszaki-szakmai előkészítése történt. Legalábbis az adatlap ezt említi első mérföldkőként, és ennek lezárásához időpontot is rendeltek: augusztus 31. Második pontként a közbeszerzés lefolytatása van megjelölve, aminek tervezett befejezési dátuma: 2018. január 31. A harmadik pontban már magát a kivitelezést említi a dokumentum, egészen pontosan azt, hogy a beruházás 25 százalékának jövő év május 31-ig el kell készülnie. A projekt teljes befejezésére 2019. április végét jelölik meg a szakemberek. Ezeket az adatokat böngészve úgy tűnik, a történelmi Avas fejlesztése nem csúszik, sokkal inkább a háttérmunkák zajlanak.

Kíváncsiak voltunk azonban más miskolci fejlesztésre is, amelyhez a tavaly novemberben, a miskolci testület által tárgyalt sürgősségi indítványt vettük alapul. Ez tartalmazza, hogy a város milyen támogatási kérelmeket nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz. Ebben szerepel – többek között – Miskolctapolca turisztikai fejlesztése is, aminek – az előterjesztés szerint – tavaly december elseje volt a kezdete. Befejezési dátumként 2019. április 1. van megjelölve. Az erre igényelt támogatás 418 millió forint.

Erősítés, bővítés

Mint a javaslatban olvasható: a projekt célja a városrész turisztikai vonzerejének erősítése, szolgáltatások, programlehetőségek bővítése. A fejlesztés alapvető elemei a Csónakázótó rehabilitációja, fejlesztése, a Hejő patak mentén városi tanösvény kialakítása, a Hejőligeti szabadidőpark fejlesztése. De szerepel benne egy vizes játszótér kiépítése is, amely a tervek szerint a Hejő élővilágára alapozna. Valamint az Akropolisz Szabadtéri Színpadot is fejlesztené a város.

Miután ezeket a dokumentumokat átolvastuk, kíváncsiak voltunk arra, a történelmi Avas fejlesztésében sikerült-e elérni az első mérföldkövet. Illetve, ha elkészültek a fejlesztés tervei, láthatjuk-e azokat.

Miskolctapolcával kapcsolatban azt kérdeztük, tavaly decemberben elindult-e a projekt. Mikor kezdődik a konkrét beruházás? Koczák Szilvia városházi szóvivőtől azonban szűkszavú választ kaptunk: „A város valamennyi fejlesztési projektjének kommunikációja a lakossági, a beruházói és a megrendelői érdekeket egyaránt figyelembe vevő ütemterv szerint történik.”

– N. Szántó Rita –

További projektek

Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése

Projekt kezdete: 2017. 03. 01.

Igényelt támogatás: 400.000.000 forint

Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének fejlesztése

Projekt kezdete: 2017. 02. 01.

Igényelt támogatás: 800.000.000 forint

A miskolci belváros öröksége

Projekt kezdete: 2017. 08. 15.

Igényelt támogatás: 50.000.000 forint

