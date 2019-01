Elemelt mindent, ami csak a keze ügyébe került

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását annak a fiatalkorú férfinak, aki három hónap alatt körülbelül másfél millió forint értékben lopott el pénzt és vagyontárgyakat kazincbarcikai és sajókazai ingatlanokból.

Tíz alkalommal

A gyanúsítás szerint a fiatalkorú férfi és ismeretlen társa összesen 10 alkalommal követett el lopást 2018 októberétől 2019. január elejéig. A cselekmények elköve­té­séhez a gyanúsított a helyzettől függően többféle módszert választott. Volt, hogy az ablakot betörve jutott be a lakóházba, de olyan is, hogy munkavállalóként munkatársai pénzét vette el a közös öltözőből. Egy alkalommal pedig egy gyógyszertárban várakozó vevő figyelmetlenségét kihasználva hozta el annak kézitáskáját. A férfi a lopások alkalmával készpénzen kívül mobiltelefont, bankkártyákat, iratokat és ékszereket is magához vett.

A bíróság a bűncselekmények elkövetésének gyanúját megalapozottnak találta és indokoltnak látta a letartóztatás elrendelését 2019. február 16-ig, melyet a férfi fiatal korára tekintettel javítóintézetben rendelt végrehajtani. Megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el. A nyomozás során pedig már többször elrejtőzött a rendőrség elől.

ÉM

