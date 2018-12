Elek Ákos a Vidiben?

A sportportálon tegnap az is megjelent, hogy a 30 éves középpályás – aki korábban a DVTK játékosa is volt – a Mol Vidi FC kiszemeltjei között is szerepel.

A 48-szoros válogatott Elek 2008 és 2012 között már volt a Vidi játékosa, akkor 89 tétmérkőzésen lépett pályára a fehérvári csapat színeiben, és 12 gólt szerzett.

A játékos a Nemzeti Sportnak nyilatkozva cáfolta a szerződésbontásról szóló pletykát egyelőre.

ÉM

