Eladta lengyel leányvállalatát a BorsodChem

A társaság az MTI-vel hétfőn közölte: a BorsodChem Csoport 2017. évi eredményét a tranzakció, illetve annak számviteli elszámolása jelentősen nem befolyásolja. A tranzakció a BorsodChem Zrt. tulajdonosi struktúráját nem érinti, a társaság közvetett tulajdonosa továbbra is 100 százalékban a Wanhua Industrial Group Co. Ltd.

A közlemény szerint a 2006. évben a BorsodChem által megvásárolt társaság biztos hátteret jelentett a csoport cseh és kazincbarcikai üzemeinek alapanyagellátásában. Ugyanakkor az elmúlt években a társaság a megtett hatékonyságjavító intézkedések, törekvések ellenére, illetve számos külső negatív piaci tényező – többek között alapanyag ellátási problémák – miatt folyamatosan veszteséget termelt.

A BorsodChem Zrt., a kínai tulajdonos Wanhua Industrial Group Co. Ltd. támogatásával folyamatosan biztosította a társaság működéséhez szükséges forrásokat. Több alternatív lehetőség számbavételét és részletes kiértékelését követően azonban a BorsodChem Zrt. menedzsmentje a tulajdonos Wanhua jóváhagyásával a Petrochemia Blachownia eladásáról döntött.

Az új tulajdonos, a cseh Agrofert csoporthoz tartozó Deza a.s. szakmai befektetőként biztosíthatja a társaság hosszú távon is fenntartható eredményes gazdálkodását. Az értékesítés során a stabil szakmai befektető kiválasztása kiemelt jelentőségű volt, hiszen a BorsodChem Csoport a lengyel vállalatra a jövőben is meghatározó beszállító partnereként tekint – írták.

A Magyarországon mintegy 2600 dolgozót foglalkoztató cég adózott eredménye a nyilvános adatok szerint tavaly 115 millió euró volt, az egy évvel korábbi 43 millió euró után. Nettó árbevétele 1,406 milliárd eurót tett ki, míg 2015-ben 1,398 eurót ért el.

– MTI –

