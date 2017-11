Eladja szlovákiai nyomtatott sajtó érdekeltségeit a Ringier Axel Springer

A svájci központú kiadó két csomagban adja el szlovákiai nyomtatott sajtó érdekeltségeit. Az egyik csomagot, amelybe az augusztusban napi több mint 80 ezer példányban eladott Novy Cas bulvárlap mellett annak vasárnapi kiadványa, valamint honlapja, a cas.sk és egy videó portál, a tivi.sk is beletartozik, a szlovák FPD Media vásárolja meg, amely az egyik leggazdagabbnak tartott szlovák nagyvállalkozó, Anton Siekel érdekeltségébe tartozik.

A Szlovákiában legnagyobb kiadónak számító svájci médiaház másik – heti és havilapokból, illetve életmód magazinokból, összesen 9 kiadványból és azok honlapjaiból álló – csomagját a szlovák tulajdonú Penta befektető csoporthoz tartozó News and Media Holding (NMH) vásárolja meg. Utóbbi kiadó portfóliójába eddig hat havilap, négy hetilap és egy napilap tartozott, köztük a piacvezető Plus 7 dni hetilap és a napilapok piacán második legeladottabbnak számító Plus jeden den, bulvárlap.

A tranzakció értékét nem tették közzé, ám a HN úgy tudja: néhány tízmillió eurós összegről van szó, ami jelentősen alacsonyabb, mint a tárgyalás kiinduló alapját képező 70 millió euró. Az adásvétel véglegesítése a jövő év közepén várható.

“A Ringier Axel Springer Media AG szlovákiai digitális kiadványainak fejlesztésére akar összpontosítani, köztük a hirdető portálok növekedésére” – közölte a szlovákiai nyomtatott sajtó érdekeltségeinek eladásával kapcsolatban a svájci kiadó, amely a már említett tranzakciók mellett megegyezést kötött két jelentős piaci részesedésű szlovákiai internetes hirdetőfelület, az autobazar.eu és a topreality.sk megvásárlásáról, illetve az eddig az NMH tulajdonába tartozó aktualne.sk híportál márkanevének megszerzéséről is.

– MTI, Starovic Tibor –

