El kellett hordaniuk mások szemetét a telkükről Miskolcon

Úgy tűnik, nem Lukács­­­ Gergő és családja az egyetlen, akit más szemete miatt büntettek meg Miskolcon. Mint arról korábban beszámoltunk, Lukácséknak van egy telkük a Lyukóvölgyben, ahová már nyolc éve nem tudnak kimenni. Ennek oka egyrészt a rossz út, másrészt, hogy már mindent elloptak az ingatlanról, sőt fenyegetik is a környéken lakók a családot. Ennek ellenére a közelmúltban kaptak egy végzést a hivataltól, 20 napjuk van, hogy megszüntessék a telkükön fennálló jogsértő állapotokat. Azaz, vitessék el a felhalmozott szemetet, amennyiben nem teszik meg, hatósági eljárást indítanak ellenük, illetve megbírságolják a tulajdonost. A család azonban határozottan kijelentette, más szemete után nem fizet.

Mi az Újgyőri főtér közeli telkünk miatt kaptunk büntetést.” Birtha István

Miután Lukács Gergő történetét megírtuk, jelentkezett Birtha István, hogy vele is hasonló esett meg tavaly.

„Nekünk nem a Lyukóvölgyben, hanem az Újgyőri főtér magasságában van telkünk, a Wass Albert közben. Tavaly karácsony előtt – ünnepi ajándékként – kaptunk egy határozatot az önkormányzattól, szállíttassuk el a szemetet a telkünkről. Az indoklásban az szerepelt, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészet bejelentése alapján hatósági ellenőrzést tartottak, és megállapították, nagyobb mennyiségű szemetet halmoztunk fel” – mondta Birtha István.

A Szondiról jöttek

– A 70-es évek elején a szüleim vásárolták a telket, amit 2006-ig gondoztunk is – folytatta. – De akkoriban érkeztek az első beköltözők, sokan a Szondiról jöttek, miután felszámolta a város a telepet. Illegálisan beköltöztek a házakba, vagy elbontották azokat. Nekünk egy kis faházunk volt, azt elvitték, a vasanyag is eltűnt, a kerítést is elbontották… A szokásos forgatókönyv.

Birtha István egy ideig még próbálta rendben tartani a telkét, lekaszálta a területet, de a szomszéd telekre illegálisan beköltözők átdobálták a szemetüket, a telektulajdonos küzdelme reménytelen volt. Pár éve már inkább ki se mennek a telekre.

„Amikor tavaly decemberben megkaptam a határozatot, fellebbeztünk, akkor május végéig meghosszabbították a rendbetételi határ­időt. Elvitettük a szemetet, ami közt volt háztartási hulladék, de ruha is, minden… Szeretném eladni a telket, hogy ne kapjak újabb büntetést, de nincs rá kereslet” – panaszkodott a tulajdonos.

Van értelme büntetni?

Még Lukács Gergő esete kapcsán kerestük meg az önkormányzatot, érdeklődve, van-e esetleg méltányosság ilyen esetekben. Hogyan értékelik a Lyukóvölgyben végzett rendészeti munkát. Az idén hány hasonló esetben járt el az építési osztály a Lyukóvölgyben, illetve van-e értelme úgy büntetni, hogy a rendteremtésnek nincsenek meg a feltételei a területen?

Kérdéseinkre azonban továbbra sem érkezett válasz.

