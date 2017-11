Együttműködés a megye gazdaságáért

A kölcsönös előnyökön alapuló, stratégiai szintű, hosszú távú szakmai együttműködésről kötött megállapodás kapcsán elhangzott, az nem az asztalfióknak készült, hanem komoly tartalommal töltik meg a jövőben.

Mindenki profitálhat belőle

Dr. Torma András, az egyetem rektora elmondta, nemcsak azért fontos ez a megállapodás, mert jogi keretet ad egy már eddig is jól működő kapcsolatnak, hanem azért is, mert a kamara nagyon fontos információkkal bír a vállalkozások tekintetében, összekötő kapocs lehet. A vállalkozások pedig többek között a duális képzés miatt is – amelyben a Miskolci Egyetem élen jár – kiemelten fontosak számukra.

A nagyvállalatokkal nagyon jó a kapcsolata az egyetemnek, a Boschsal, a Borsodchemmel, vagy éppen a MOL-lal is együttműködnek közös kutatásokban, pályázatokban – mondta dr. Deák Csaba, az egyetem kancellára. Ezekkel a vállalatokkal a termékfejlesztés, gyártói folyamatok, minőségbiztosítás és még számtalan területen működnek együtt. Kicsit nehezebben jutnak el azonban a kis- és középvállalkozásokhoz, így bíznak benne, hogy a BOKIK közvetítő szerepével könnyebben találnak egymásra. A cél ugyanis, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaikkal a KKV-k versenyképességét javítsák, tette hozzá a kancellár. 2018 januárjától a különböző iparágak szereplőinek éppen ezért tematikus találkozókat szerveznek, ahol az egyetem bemutatja, miben tud a vállalkozások segítségére lenni.

Nagyban befolyásolja ez az együttműködés, hogy a következő években mi fog történni a megyében, hogyan fognak élni az emberek, jelentette ki Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. A vállalatok versenyképességét befolyásoló kérdésről van szó, amely nélkül elképzelhetetlen a jövőben a gazdasági növekedés. Kiemelt témakörökként említette a duális képzést, a középfokú szakképzést, a konzisztóriumi együttműködést, a kapcsolati rendszert.

Elhangzott az is, az együttműködéstől a felek nemcsak azt várják, hogy a vállalkozások több lehetőséghez jutnak a kutatás-fejlesztés terén az egyetem segítségével, hanem azt is, hogy az egyetemi oktatók, kutatók impulzusokat kapnak a gazdasági szereplőktől, hogy mire van szükségük.

