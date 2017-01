Együtt újították fel Putnokon a könyvtárat

A munkával kapcsolatban Kónya István intézményvezető elmondta: úgy teremtettek pénzügyi alapot, hogy egy jótékonysági rendezvényen a szülők és néhány partner segítségét kérték a tervek megvalósításához. Ezután gyakorlatilag mindent közösen végeztek el a helyiségben, hogy a lehető legolcsóbban érjék el a céljukat.

Összefogás eredménye

– Régi diákok, kollégák és a családom segített abban, hogy újjá varázsoljuk a könyvtárat – tette hozzá Kónya István. – Együtt meszeltünk, és a laminált padlót is közösen helyeztük le. Amikor éppen valakinek volt egy kis szabad­ideje, azonnal jött és megfogta a munka végét. Saját kezűleg készítettünk asztalokat is, az alapítványunk pedig úgy döntött, hogy a bál bevételének egy részéből 25 darab széket vásárol a könyvtárba, ezzel teljessé válik a bútorzat is.

A Péczeliben a jövőben arra törekednek, hogy a felszereltség terén is előrelépjenek. Négy asztali számítógépet már telepítettek a könyvtárba, gyorsabb lesz az internet, és a tervek szerint egy videótár is segíti majd a diákok tanulmányait. Ebben különböző filmek, kötelező olvasmányok, hangoskönyvek és az iskola saját médiagyűjteménye kap majd helyet.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA