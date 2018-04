Együtt sírtak a betegek a nővérekkel Szikszón

Hétvégén még megkapták Szikszón az érintettek az életmentő beavatkozást, majd orvoshiányra hivatkozva lehúzta a rolót a német tulajdonban lévő állomás. Az ígéretek szerint mindez csak átmeneti állapot, ám a páciensek bizalmatlanok.

Szomorú szombat

– Szomorú szombatunk volt, mindenki csüggedt a csalódottságtól. Elvesztettük az egyik legfontosabb csatát, hiába kiáltottunk segítségért, hiába írtuk petíciók sorát, bezárták a műveseállomást. Azt hittük, kellő ellenállással megmenthető ez a központ is, mint ahogy a hódmezővásárhelyi ellátást sem tudták felszámolni, ott a betegek érdeke érvényesült. Szikszón volt, aki zokogott, míg más csak az orrát lógatta, mi együtt sírtunk a nővérekkel, miközben lecserélték a zá­rat, a biztonsági rendszerek kódjait, leltár alá vették a bútorzatot és a gépeket, úgy éreztem, becsaptak minket, és nem ideglenesen, hanem végleg bezárják az állomást –panaszolta az egyik beteg.

Az életük a tét

Kovács Attilát hétfőn már Miskolcon tették gépre és a dialízist végző világcég hazai ügyvezetője mellett, a helyi nefrológiai központ főorvosa, Ladányi Erzsébet is meglátogatta.

– Bevallom, nekem is ömlöttek a könnyeim szombaton. 57 éves férfi létemre elérzékenyültem. Nem tudom, mi lesz a súlyos állapotban lévő sorstársaimmal, akikkel várhatóan fél napokat fog keringeni a betegszállító és hajnalban esnek majd haza. Aggódom a Hidasnémetiben élőkért! Az ügyvezető igazgató és a főorvos asszony is odajött hozzám Miskolcon, mikor gépen voltam, kedvesek voltak. Igyekszem pozitív és bizakodó lenni, de nehéz, mert nem tudok már bízni az ígéretekben, és nem látom már a fényt az alagút végén, pedig az életünk a tét – sorolta Kovács Attila, a betegek szóvivője.

Korábban beszámoltunk róla, hogy heves tiltakozást váltott ki, hogy a német világcég orvoshiányra hivatkozva bezárja a szikszói műveseállomást, az érintettek Balog Zoltán minisztert és a sajtót is megkeresték, de Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője és Füzesséri József, Szikszó polgármestere is tárgyalt a külföldi vállalat illetékeseivel is, akikkel megállapodtak arról, amint lesz nefrológus, újraindítják a szikszói állomást.

ÉM-JA

Tüntettek a művese állomásért Szikszón Szikszó - A vesebetegekért harangoztak csütörtök este Szikszón. Hetek óta folynak az egyeztetések annak érdekében, hogy ne zárjon be a német világcég által működtetett művese állomás Szikszón. A térség megválasztott országgyűlési képviselője, Koncz Ferenc számos fórumon közbenjárt az elmúlt napok... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA