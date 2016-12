Egyszerűbb (volt) a Macik vezetőedzőjének feladata

Az esztendő utolsó összecsapását vívja ma a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata, amely a Mol Liga Winter Classic meccsén a MAC Budapesttel találkozik a fővárosban. A jelenleg listavezető piros-fehérek eddig 65 pontot gyűjtöttek 29 találkozón, míg a rivális budapestiek 61 egységet szorgoskodtak össze, eggyel kevesebb mérkőzés alatt.

Alap a fegyelmezettség

– Ugyanazokat a lépéseket tettük a felkészülés során, mint máskor – jegyezte meg Douglas Bradley, a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője. – A mostani lesz a negyedik egymás elleni meccsünk az alapszakasz során, plusz a Magyar Kupában is találkoztunk, úgyhogy kölcsönösen jól ismerjük a másikat, nagy titkok, azt hiszem, már nem lehetnek. A MAC az egyik legjobban támadó alakulat a ligában, és a pálya mindhárom zónájában nagyon jól dolgoznak. A srácok szeretik az ilyen összecsapásokat, joggal, és nekem is egyszerűbb a feladatom, mert külön senkit sem kell motiválnom. Azon múlik, múlhat a győzelem, hogy melyik csapat tudja jobban rákényszeríteni a másikra a saját koncepcióját, s melyik tudja jobban betartani a meghatározott taktikát. A fegyelmezettség alap kell legyen, egy érzelemdús csata lesz, nagy médiafigyelem mellett. Kérdés, ez miként fog lecsapódni a játékosokon, remélem, nyugodtak tudunk maradni, és nem szedünk össze sok kiállítást. Mert a pontok sorsa eldőlhet ezen, vagy egy jó egyéni villanáson, vagy akár egy blokkon is.

Horvát élmény

A tengerentúli szakvezetőt arról is megkérdeztük, van-e ilyen nyitott pályás, „téli klasszikos” emléke korábbról?

– Néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem 2010-ben a horvát Medvescak Zagreb sportigazgatója voltam, s akkor hasonló meccset játszottunk Vienna Capitalsszal az EBEL-ben – mondta Douglas Bradley. – Amikor elkezdett havazni, éppen akkor ütöttük be a győztes találatot a ráadásban, mindenki nagyon örült, igazán remek élmény volt. Remélem, most is valami hasonlót élhetünk át a csapattal.

Amint az ismert, egy ideje együtt készül a miskolciakkal a kanadai Grant Toulmin, akiről megkérdeztük a Jegesmedvék szakvezetőjét.

– Jól dolgozik az edzéseken, de még mindig csak a tanulófázisban van, ami nem csoda, hiszen egy összetett rendszerben végezzük a munkát – ismertette Douglas Bradley. – Legutóbb, a Csíkszereda ellen már volt három gólpassza, bízom abban, hogy hamarosan megszerzi az első gólját is. Jó fizikummal bír, a benyomások pozitívak vele kapcsolatban, január közepéig van lehetősége arra, hogy bizonyítson.

Mindenki a „fedélzeten”

A népkertieknél sérült nincs, mindenkivel számolhat Douglas Bradley. A korongosok ezen mérkőzés után egy nap szünetet kapnak, aztán 31-én tartanak még egy edzést az évben, majd január 1-jén ismét pihenhetnek egy keveset a hokisok. Január 2-től azonban már újra a normál menetrend szerint dolgozik majd az együttes.

Jégkorong: csapatkapitányi szavak

Hajós Roland, a DVTK Jegesmedvék csapatkapitánya: – Nagyon vártuk ezt a meccset, amely mindenki számára különleges. Sok szempontból nem különbözik más Mol ligás meccstől, de azért nem minden nap rendeznek Winter Classicot, ráadásul olyan gyönyörű környezetben, mint a budapesti Városliget. A felkészülésünkben annyi változás volt, hogy a szerda délelőtti foglalkozást a nyitott pályán végeztük el. A körülmények sok tekintetben mások, mint zárt helyen, gyorsabb a jég, befolyásoló tényező az időjárás, az nem baj, ha hideg lesz, csak az eső ne essen és a szél ne fújjon, mert az bele tud szólni a játék menetébe. Egy nagy riválissal mérkőzünk, fontos három pontért, hajtós, szoros presztízscsatát várok, szeretnénk kiszolgálni a kilátogató nézőket. Van már mögöttem Winter Classic, három éve a Jegesmedvékkel a Dunaújváros ellen mérkőztünk, akkor kikaptunk hosszabbításban, bízom abban, hogy ezúttal győztesen jövünk le a jégről.

Még vannak jegyek

A klub tájékoztatása szerint szerdáig nagyjából 310–320 jegyet adtak el a Jegesmedvék szektorába csak Miskolcon, de azt remélik, hogy ez a szám még nőni fog a kezdésig, hiszen a fővárosban is sok Maci-szimpatizáns él. Tegnapi állás szerint nagyjából 3000-4000 szurkoló lehet a MAC Budapest és a DVTK Jegesmedvék összecsapásán.

