Egyszerű, nemes tettekkel vezekelnek a fiatal elítéltek

Rablás, garázdaság, lopás – zömében ilyen ­rossz cselekedetekért kerültek rács mögé azok a fiatalok, akik a jóvátételi program keretében vezekelnek és példaértékű tettekkel demonstrálják, ráléphet a tisztesség útjára az is, aki korábban megbotlott. A GYEK három kórtermét tették barátságosabbá azok az elítéltek, akik ecsetet ragadtak és a tisztasági festés után mesefigurákkal dekorálták ki a kis betegek szobáit. A hangulatossá vált helyiségek mellett ünnepi díszekkel, kézműves ajándékokkal is kedveskedtek a lábadozó apróságoknak.

A börtön angyalai

Az egyik nagyszabású – uniós forrásból és a központi költségvetésből finanszírozott – projekt célkitűzése a fogvatartottakat felkészíteni a szabadulásuk utáni életre és segíteni a társadalomba való visszailleszkedésüket. Ennek jegyében a különböző bűnök elkövetői önkéntes alapon szolgálhatnak nemes ügyeket. Toldi Miklós, akit egyébként rablás miatt ítéltek szabadságvesztésre, csillogó karácsonyfadíszeket, papírangyalkákat készített, épp, mikor a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetének Szirmabesenyői telephelyén jártunk. Az intézmény lakói számos karitatív akcióhoz csatlakozhatnak és tovább is tanulhatnak.

– Gyakran jelentkezem ilyesmire. Jót teszek, törlesztek és képzem magam, hogy könnyebben boldoguljak, ha kijutok. Életvezetési tanácsokat kapok, önismereti tréningre járok és targoncavezető leszek majd, itt bent szerzem meg a papírt – magyarázta Miklós.

Tovább tanulhatnak

Szeidl Tamástól, az intézet parancsnokától megtudtuk, számos iskolarendszerű képzésben vehetnek részt az ifjú elítéltek, és a bizonyítványokban nem lesz feltüntetve, hogy a képesítést a börtönben szerezték. Elsősorban a munkaerőhiánnyal küzdő építőipar számára képeznek szakmunkásokat.

A Tanoda alprogramnak köszönhetően – pedagógusok és pszichológusok bevonásával – pedig személyiségfejlesztésre is törekednek. Az ország sok iskolája megirigyelhetné az itteni telephely felszereltségét. Kővesfalvi Nikolett, reintegrációs tiszt kiemelte, egészség- és kertész szakkörökön és a könyvtárban is bővíthetik ismereteiket a rabok, a legnépszerűbb tevékenység azonban a feszültségoldó sportfoglalkozás. A projekt vezetője, Sinkó Csaba alezredes kiemelte, a hozzátartozókra is fókuszálnak, hiszen nem mindegy, milyen környezetben kezdenek új életet a szabadulók.

ÉM-JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA