Egyre többen töltenek már csak egy napot kórházban

Az elmúlt évek ösztönző kormányzati intézkedéseinek is köszönhetően 2010 és 2017 között 138 ezerről csaknem 300 ezerre nőtt az egynapos sebészeti ellátások száma – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta: az egynapos ellátások a betegeknek előnyt jelentenek, mivel kisebb megterheléssel járnak, kisebb a műtéti seb, kevesebb időt kell a kórházban tölteni, csökken a gyógyulási idő, kevesebb a szövődmények esélye, és kisebb a munkából kiesés időtartama is. 2015-től korlátozások nélkül nyújthatók, azaz teljesítményvolumenkorlát-mentességet élveznek, valamint magasabb összeget is térít értük a biztosító. Ennek következtében, míg 2010 óta az ellátások száma megduplázódott, a finanszírozás a négyszeresére emelkedett – tette hozzá az államtitkár.

Több területen

Az általános sebészet mellett a baleseti sebészet, kézsebészet, szülészet, nőgyógyászat, szemészet, urológia, gyermeksebészet és érsebészet területén is lehet egynapos műtéti tevékenységet végezni – mondta megkeresésünkre dr. Tiba Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója. Ugyanakkor „válogatott beteganyagról” van szó, akiket járóbetegként kivizsgálnak és megállapítják a vizsgálati adatokból, hogy alkalmasak-e az egynapos beavatkozásra. Emellett sok egyéb feltételnek is meg kell felelni, mint például, hogy a páciens otthonából harminc percen belül elérhető legyen az intézmény probléma esetén.

Aki alkalmas, annak felajánlják a lehetőséget, és ha szeretné, akkor nyilvántartásba veszik és megfelelő időben értesíti az esetmenedzser. Az egynapos azt jelenti, hogy 24 órán belül elhagyja a gyógyító intézményt, osztályt, ez lehet, hogy még aznap megtörténik, lehet, hogy csak másnap reggel.

– Az adott osztály fekvőbeteghátterével végezzük ezeket a beavatkozásokat is, nincs egynapos műtéti egység. Egészségpolitikai cél most, és van olyan javaslat, pályázat, hogy önálló egynapos osztály alakuljon ki, ahol minden típusú beavatkozást végeznének a kórházak. Ez egyelőre egy elgondolás, vannak mellette és ellene is érvek, mindenesetre mi is benne vagyunk a pályázatban, ha kiforrja magát, akkor részt veszünk benne és kialakítjuk az osztályt – mondja a főigazgató.

Összevonás után

A számokat befolyásolja kicsit, hogy összevonták a két miskolci kórházat tavaly, de így is jól látható, hogy az országos tendencia helyben is megvan. Nagyságrendileg leginkább a szemészeti jellegű beavatkozások nőttek meg, egy év alatt 1515-ről 3249-re.

– A megduplázódó számok annak is köszönhetőek, hogy a központi intézmény két tagkórháza közül bármelyikben van már lehetősége a páciensnek a beavatkozást elvégeztetni. Az elmúlt két év viszonylatában összességében a műtéti szám majdnem kilencezer, ebben még van tartalék – jegyzi meg dr. Tiba Sándor. – Azon vagyunk, hogy minden osztályon legyen egy esetmenedzser, aki kifejezetten ezekkel a betegekkel foglalkozik, értesíti őket, egyeztet, a beavatkozás után keresi, hogy nincs-e probléma, az egyéni felügyeletet így jobban lehet biztosítani – teszi hozzá a főigazgató.

Közben folyamatosan tágulnak a keretek ezen a területen. Vannak olyan beavatkozások, amelyeket technológiailag már lehetne egynaposban csinálni, de a szakma még „nem adta rá az áldását”, van még tehát szakmailag jövő ezen a területen.

Gazdaságosabb is

Az egynapos műtéti tevékenység előnye, hogy a páciens rövidebb ideig foglalja az ágyat, és használja a kórházi ellátást, struktúrát, így hamarabb kerülhetnek be más betegek. S mivel az egynapos beavatkozás finanszírozása már nem sokban marad el a többnapostól, így gazdaságilag is jó. A beteg rá tud készülni, előtte már kivizsgálták, tudja, hogy egészséges, csak egy dolog miatt van szükség a beavatkozásra, közösen választják ki az időpontot és a családja körében, otthon tud lábadozni, gyógyulni.

