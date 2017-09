Egyre több gombostű az iskola nagy térképén Hejőkeresztúrban

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola igazgatói irodájának falán egy nagy térkép lóg, amin sárga, nagyfejű gombostűk sorakoznak ott, ahol KIP-es iskolák vannak, a kisebb, színes fejűek pedig ott, ahonnan már ellátogattak a pedagógusok Hejőkeresztúrra, hogy tanulmányozzák pedagógiai módszerüket. Azt a módszert, amely alkalmas a különböző szocializáltságú és különböző képességű, tudású gyerekek sikeres együttnevelésére, oktatására. KIP, azt jelenti, Komplex Instrukciós Program, szlogenje pedig: „Mindenki jó valamiben”.

Már 88 iskola alkalmazza a KIP-et, 11 külföldi is.” Kovácsné Dr. Nagy Emese

A hejőkeresztúri iskolában 17 éve alkalmazzák sikeresen, az iskolaigazgató, Kovácsné dr. Nagy Emese vezetésével, aki egyben az egri Eszterházy Károly Egyetem habilitált egyetemi docense. A közelmúltban fontos feladatot kapott: a pedagógusok módszertani megújulását segítő módszertani program kidolgozásának szakmai vezetője lett. Mint fogalmazott, valamiféle oktatás-módszertani reform előtt áll Magyarország.

A gyerekek kérték

– Már 88 iskola alkalmazza a KIP-et, közöttük 11 külföldi intézmény is, Szlovákiában, Ukrajnában, valamint Romániában. A 88 iskolából 15 középiskola. Érdekes levelet kaptam nemrég az Avasi Gimnáziumból, akik már ismerik a módszer, 2–3 évvel ezelőtt tanítottam meg rá őket. Az egyik kolléganő azt írta, hogy két volt tanítványunk náluk tanul tovább, és a két gyerek elmondta neki, hogy nagyon szeretik a KIP-es órákat. A pedagógus ezen felbuzdulva elkezdett ilyen órákat tartani. És most szeptemberben, amikor indult a tanév, kérdezték tőle a tanítványai, hogy ugye lesznek KIP-es órák most is – meséli Kovácsné dr. Nagy Emese. Hozzáteszi: attól, hogy a módszer ismereteit átadják valamelyik iskolának, még nem biztos, hogy ott alkalmazni is fogják. De ha valaki lelkes, elkezdi és látja a tanulók lelkesedését és elégedettségét, akkor egyre több pedagógus gondolja majd úgy, hogy érdemes színesebbé tenni a KIP-pel a diákok mindennapjait.

– Aztán van 14 olyan iskola, amelyet azért képeztünk ki, mert magas szintű digitális technika, LEGO-robotok állnak a rendelkezésükre. Ezek a leghátrányosabb térségek iskolái. Van 25 Vodafone-os iskolánk is, ők a digitális eszközök közül elsősorban a tableteket használják, professzionális szinten. Tehát szépen terjed a KIP-módszer országszerte, augusztusban 8 újabb iskolának adtuk át a tudást – fogalmazott az igazgató.

Hatalmas projekt

És hogy hogy kapcsolódik a KIP a Komplex Alapprogramhoz? Kovácsné dr. Nagy Emese kifejtette: hatalmas projektről van szó, aminek az egri egyetem a projektgazdája. Konzorciumot alkot 6 nagy egyetemmel (ELTE, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem) valamint az Oktatási Hivatallal. A cél az, hogy továbbképzés keretében a pedagógusok felkészüljenek arra, hogy a tanulók sikeresek legyenek az olyan iskolákban is, ahol jelentős a lemorzsolódás. Színes kínálatot dolgoznak ki arra, hogy módszertanilag hogyan tudnak a pedagógusok megújulni az osztálytermen belül. Ebben benne van a KIP is, de benne vannak azok a használt technikák, amelyek egyébként már most is kívánatosak az iskolákban.

– Több kérdést felvet a KIP ilyesfajta bevezetése. Én már tapasztalatból tudom, hogy a módszer mikor hatékony. Kötelezően előírni nem szerencsés, hiszen lehet, hogy visszautasítás lesz a válasz. És kérdés, hogy a pedagógusok akarnak-e változtatni, ki akarnak-e lépni a begyakorlott módszerekből. De tudom azt is, hogy ha nem írjuk elő kötelezően a KIP-et, akkor nincs mérhető eredmény, ha előírjuk, akkor pedig erőszaknak tűnik az egész – vetíti előre a jövőt a szakember. – Azt látom, hogy most már mindenki szeretne valamilyen reformot. A szülők is, a pedagógusok is tudják, hogy szükség van rá, csak nehéz az út és lassú. Oktatást formálunk, valamilyen reformfélének még csak nagyon az elején tartunk – fogalmazott Kovácsné dr. Nagy Emese.

