Egyre több a három H-s gyermek

Közel félmillió forintot keres Tornanádaska új óvónője, ám a csinos fizetés ellenére hosszú időn keresztül senkit sem sikerült a településre csábítani. A polgármester sok szálat megmozgatott, a megszokottnál jóval magasabb jövedelmet kínált, mire végre rábólintott valaki a nem hétköznapi ajánlatra. Ez nem tornanádaskai, hanem országos tendencia, mostanában a pedagógusok válogatnak az állások között, és még a forgalmas nagyvárosokban is égető a szakemberhiány, nemhogy a leszakadó térségek apró falvaiban.

Veszélyességi pótlék is kellene

– Eszem ágában sincs itt maradni, maximum fővárosi intézményben tudom elképzelni magam, de olyan alacsony a fizetés, hogy feltehetően nem a diplomámnak megfelelő munkából fogok élni – sorolja az egyik óvodapedagógia szakos hallgató, aki nyári gyakorlaton van egy Tornanádaska melletti településen.

– Én még félmillióért sem vállalnám, veszélyességi pótlék is kellene, ezek a szülők nem tisztelnek senkit. Ilyen közegben alapvető higiéniás problémák vannak, gyakori a fejtetű is – magyarázza egy, a neve elhallgatását kérő miskolci óvónő.

Az általunk megkérdezett szakemberek zöme az alacsony jövedelemmel és a szolgálati lakások hiányával indokolták a pedagógushiányt. Megyénkben azok az óvodavezetők, akik több évtizedes szakmai tapasztalattal bírnak és számos továbbképzésen is részt vettek, jó esetben nettó 220-280 ezer forintot visznek haza. Sokak szerint nem éri meg ilyen felelősségteljes munkát vállalni annyi pénzért, amit a betanított munkások is megkapnak a nagy összeszerelő üzemekben, ha lehúznak pár túlórát.

Alacsony jövedelem

Szoták Szilvia ma pontosan huszonöt éve van a pályán, ő is nehéz terepen kezdett, ám hivatása az élete, nem hogy pályát, még intézményt sem képes váltani. Minden nap a Miskolctól 60 kilométerre lévő településre jár dolgozni.

– Nem vonzó ez a hívatás a fiatalok számára, ami nem csoda, hiszen a bruttó 180 000 forintból jó, ha kézhez kap 120-at a friss diplomás, és valljuk be, ez nem elég szinte semmire – magyarázza a Szemerei Mesekastély Óvoda vezetője.

– Sokan félnek a mélyszegénységben élő családoktól, bevallom, nem tudom, napjainkban mekkora hangsúlyt fektetnek erre a képzésben, ám az én időmben nem vérteztek fel minket speciális módszertannal a főiskolán, nekem kellett kialakítani a saját stílusom az évek során és számtalan továbbképzésben is részt vettem – idézi fel a tapasztalt pedagógus.

Szereti a gyerekeket

– Ezek az apróságok könnyen motiválhatók, szerethetők, és nagyon ragaszkodnak, ahhoz, aki foglalkozik velük. Sok esetben az alapokról kell kezdeni a nevelésüket, de higgyék el, ezek a csemeték a nehéz helyzetük miatt, gyakran még hálásabbak, mint a tehetős családokban felcseperedő csemeték. Három „H”- s gyermekkel dolgozom (halmozottan hátrányos helyzetű – a szerk.), szeretem őket, elsajátítottam több speciális módszertant, de a legfontosabb, hogy az ember megtalálja a szülőkkel is a közös nevezőt, hiszen az apróságok érdekében együttműködnünk. Könnyen szót értek a felnőttekkel is, hisz kiskoruk óta ismerem őket, anno a pályám elején még rájuk is én vigyáztam a helyi óvodában – sorolta Szoták Szilvia.

ÉM-JA

