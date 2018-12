Egyre népszerűbbek a téli sportok a magyarok körében

Éves viszonylatban rengeteg sportolási lehetőség közül lehet választani, kinek-kinek kedve szerint. Valahogy azonban a mozgásformákat automatikusan összekötjük a jó idő meglétével, holott mozogni télen, még zimankós időben is jólesően lehet!

Hazánkban is egyre népszerűbbek a téli sportok

Habár hazánk nem éppen sportnagyhatalom, a statisztikák szerint szerencsére a szabadidősportok népszerűsége egyre növekszik Magyarországon is, és az utóbbi évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a téli sportok is egyre nagyobb kedvelésnek örvendenek a magyar lakosság körében, ami nagyszerű hír, hiszen Magyarország sajnos élen jár az elhízás és a túlsúly okozta betegségek és szövődmények terén.

Ha tél és hideg, akkor hó, és természetesen mindenkinek a hógolyózás és szánkózás jut róla elsőként az eszébe, ami remek kikapcsolódás, ha éppen szállingózik a csillámló téli csoda, ill. tartósan meg is marad a fehér hótakaró. Azonban ezen túl is vannak kalóriaégető, erőnlétet javító, örömforrásként szolgáló mozgási lehetőségek! Némelyik komolyabb állóképességet és jártasságot igényel, és vannak kevésbé megterhelő, könnyedebb élményt ígérőek is. Mindegyikre igaz viszont, hogy megfelelő és szakszerű felszerelést, ill. előzetes felkészülést és bemelegítést igényelnek a balesetek és sérülések elkerülése végett, hiszen a szervezetet nagy terhelés éri a téli sportok speciális közege, a körülmények és a sebesség miatt – javasolja a tacticsport.hu

Téli sportolási lehetőségek

Téli túrázás: Bármily különös, ez is egyfajta téli sport, ráadásul eléggé kézenfekvő és a legegyszerűbb választás. Azonban amilyen egyszerű, olyan nagyszerű élményeket tartogat, hiszen a többi évszakban ez a szezonális panoráma nem lelhető fel, a túra pedig jóleső fizikai kifáradást nyújt a nap végére, miközben a csodálatos, hólepte fák és hegyek lenyűgöző látványa, a fehér tájon elterülő csend, s a friss levegő jótékony hatása pihentető, megújító erővel bír a lélek számára.

Síelés: Amellett, hogy intenzív edzésnek számít, hiszen a test minden izmát alaposan és egyenletesen átmozgatja, nagyfokú szabadságérzetet teremtő, örömfokozó hatása miatt komoly adrenalin bomba. A magyarok körében ez az egyik leggyakrabban választott téli sport, még akkor is, ha hazánk sípályáin (Mátra, Kékes, Zemplén) olykor nincs megfelelő terep és el kell utazni érte a környező országok hegyeibe.

Jégkorcsolya: A másik leginkább kedvelt téli sport a jégen siklás, melyhez nem csak a kellően befagyott tavak felülete, de számtalan műkorcsolyapálya is rendelkezésre áll országszerte.

Snowboard, azaz hódeszkázás: A síeléshez hasonlatos szabadságérzetet nyújtó, az egyik legdinamikusabban fejlődő téli sport, népszerűsége is töretlenül ível felfelé, főleg a fiatalok körében. Hazánk hegyeiben is űzhető, akár versenyszerűen is, és már hódeszkás világnap is létezik.

Bandy, avagy jéglabda: A labda és foci szerelmeseinek téli sportja, amely tulajdonképp 3 sportág összeolvadásából született (jégkorong, gyeplabda, futball), s amit hatalmas pályán játszanak, a 63 mm átmérőjű labda kergetéshez ütőt használnak, a csapatonként 11 játékost számláló mérkőzés pedig 45 perces.

A felsorolást még lehetne folytatni a jégkoronggal (jéghoki), a curlinggel (csúszókorongozás), a bobbal, a jégvitorlázással, vagy a snowbike-kal is (hóra kifejlesztett, kerékpárra hajazó eszköz).

