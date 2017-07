Egyre kedveltebb turisztikai célpont Miskolc és környéke

A Balaton és Budapest után a magyarok harmadik kedvenc nyaralóhelye Észak-Magyarország. Tavaly nyáron éppen ugyanannyi időt töltöttek el a belföldi turisták ebben a régióban, mint a fővárosban és környékén. Minderről a HVG írt azt fejtegetve, hogy ebben hatalmas szerepük lehetett az áraknak is. Az ország egyik legolcsóbb régiójáról van szó, a hegyek szép turistacélpontot jelentenek, ráadásul még a hőség elől is érdemes ide menekülni – nem véletlen, hogy aki nem vízre és napozásra vágyik, szívesen választja ezt a környéket.

Érdemes Miskolcra jönni, mert sok szép dolog van itt.” Erdélyi Edit

Felzárkózott Miskolc

A legnépszerűbb a régióban továbbra is Eger, az északon most fellelhető szobaajánlatok majdnem fele ottani. A listán Egerszalók és Szilvásvárad közvetlen egymás mellett áll még a dobogón, de a nyomukban ott van szorosan Miskolc is, egyre többen választják azt a lehetőséget, hogy a borsodi megyeszékhelyen szállnak meg, és onnan indulnak kirándulni a hegyekbe.

A KSH 2016-os turisztikai eredményei alapján országos viszonylatban is az átlagosnál jobb, kiemelkedő eredményeket produkált Miskolc, a vendégéjszakák számában 10, a belföldi vendégéjszakák számában 12, a külföldi vendégéjszakák számában 9 százalékos volt az éves növekmény.

Szerda délelőtt is nagy volt a forgalom Miskolctapolcán, a Barlangfürdő és a bobpálya előtt sor, a Csónakázótó tele vízibiciklizőkkel, sokan sétálnak, bringóznak, fagyiznak. A megszólítottak között persze sok a miskolci, akik a gyerekkel jöttek ki egy kicsit bicajozni, vagy éppen halakat etetni. A kedvező turisztikai számok hallatán van, aki elcsodálkozik, s van, aki nagyon is megérti, miért jönnek sokan Miskolcra.

Van mire figyelni

Az egyik unokáival sétáló nagymama szerint azért van, amire érdemes lenne odafigyelni, például, hogy Tapolcán sok a szemét, és a virágágyásokban olyan nagy a gaz, hogy néhol alig látni a virágokat.

Elég sok külföldi családdal, csoporttal is találkozunk, míg végül összefutunk Erdélyi Edittel, aki férjével és kisfiával érkezett Miskolcra egy négynapos nyaralásra, méghozzá Erdélyből. Ők nem először vannak Miskolcon, sőt, Edit a Miskolci Egyetemen tanult, így kötődése is van a városhoz.

– Érdemes ide jönni, mert sok szép dolog van. Persze a csúcsattrakció a Barlangfürdő, amit most sem hagyunk ki, de beleszerettünk a bobozásba is és Lillafüred is nagyon szép, ahol érdemes kirándulásokat, sétákat tenni – mondja a városról.

Egy tapolcai panzióban szálltak meg, amivel meg vannak elégedve, de a nyaralási célpont kiválasztásában egyáltalán nem az ár játszott szerepet számukra, hanem az, hogy ide szívesen jönnek.

Először jár viszont a családjával Miskolcon Böröcz Zsoltné, ők Veszprémből érkeztek néhány napos kikapcsolódásra. Ahogy mesélik, szeretik felfedezni a belföldi turisztikai célpontokat és minél többet megismerni. Eddig a legkeletibb úti céljuk Eger volt, ezért elhatározták, hogy most már Miskolc következik.

Ajánlották a várost

– Baráti körből, családból már jártak itt többen, és az ő beszámolóik alapján is úgy gondoltuk, hogy Miskolcra és a környékére érdemes ellátogatni. Az egyik családtagunk az esküvőjét is itt tartotta Lillafüreden, és mindenki csupa jókat mesélt – mondják.

Elsőként ők is a Barlangfürdőt említik, mint olyan látványosságot, attrakciót, ami nagyon megtetszett nekik, de tervezik a város több pontját is felfedezni a következő napokban, illetve Aggtelekre is szeretnének ellátogatni. Az internetről gyűjtötték össze, hogy mi az, ami érdekes lehet számukra, és készült egy lista a látnivalókról, amiből a lehető legtöbbet szeretnének megnézni.

– Horváth Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA