Egyre ízletesebb a konyha Tokajban

Még csak néhány hete kezdődött Tokaj-Hegyalja Konyhájának felfedezése, de már közel 100 olyan recept gyűlt össze, amely mutatja, milyen változatos gasztronómia volt jellemző a világörökségi borvidékre.

Az ötletgazda a tokaji Erdős József, akitől megtudtuk, a magyar mellett a sváb, a zsidó és a ruszin konyha jellegzetességei is fellelhetők azokban a receptekben, amelyet a Tokaj-Hegyalja

Konyhája elnevezésű projekt gazdái gyűjtöttek össze a borvidéki településeken élők segítségével. Az ország egyetlen világörökségi borvidékére nemcsak a nemes száraz és édes borok a jellemzők, hanem a különleges gasztronómia is.

A kutatómunka során az is kiderült, hogy a térségben élő nemzetek igen komoly hatással voltak az itt élők étkezési szokásaira is. A kultúrák találkozása a mindennapi konyhaművészetben is megjelenik, sőt az évek alatt be is épült és általánosan elfogadottá vált.

Tokaj-Hegyalja 27 településére a változatosság mindig is jellemző volt, ez a kutatómunka során pedig még inkább egyértelművé vált. A borvidék egymástól távol eső településein igen eltérő ételeket ettek az emberek, értelemszerűen egy Bodrog-parti faluban jóval több volt a halas étel, mint mondjuk Mádon, Rátkán vagy Monokon.

„Akár a Biblia”

Emellett egy másik érdekesség is feltűnt az ötletgazdáknak. Több olyan receptfüzet a kezükbe került, amelyet generációkon keresztül a nagymamák és anyák adtak tovább lányaiknak. Sok esetben nemcsak a család által készített ételek receptjeit tartalmazzák ezek a füzetek, hanem rengeteg olyan bejegyzés is szerepel bennük, mint a szőlőműveléssel és szürettel kapcsolatos feljegyzések, dátumok, saját versek, levelek, amelyeken keresztül bepillantást nyerhetünk a múltba és a szokásokba.

Az eddig tapasztaltak azt mutatják, hogy sok családnak a Biblia után a receptfüzet volt a második legfontosabb „könyv” az életében. Ebbe jegyezték fel a családdal és munkájukkal kapcsolatos legfontosabb információkat, hiszen ezek voltak azok a könyvek, füzetek, amik anyáról a lányára szálltak generációkon keresztül, és mindig ugyan­azon a helyen, egy bizonyos fiókban biztos megtalálhatóak voltak.

Érdekes, olykor furcsa „hozzávaló” szerepel egy-egy receptben, ami a mai ételekben egyáltalán nem vagy nem úgy szerepel. Megfőzve vagy megsütve ezeket, egy teljesen más ízélményt kaphatunk a várttól.

Várják a recepteket

A receptgyűjtés közel sem ért véget, a kutatómunka jelenleg is folyamatban van. Az ötletgazdák azt kérik a helyi és elszármazott lakosságtól, érdeklődőktől, hogy ha nekik is vannak régi receptjeik, akkor azokat küldjék el a recept@hegyaljakonyhaja.hu e-mail- vagy a Tokaj-Hegyalja Konyhája, 3911 Tokaj, Pf.: 44. postacímre.

