Egyre bizonytalanabb az Aranyszarvas jövője Miskolcon

Továbbra is kiadó az Erzsébet tér sarkán található egykori Aranyszarvas gyógyszertár. Az emblematikus üzlet utoljára 2015-ben zárta be a kapuit, mára a neonreklámot is leszerelték, bent a bútorok üresen, széthúzva állnak, az ajtókon, ablakokon pedig az olvasható: kiadó.

Akárcsak 2015-ben, most is a tábla alatti számon, a Bigatton ingatlanhasznosítási cégnél érdeklődtünk, hogy mi a tervük a patikával, ahol újból elmondták, ők gyógyszertárként üzemeltetnék a helyiséget, ez azonban nem csak rajtuk múlik. Hozzátették, ennél többet jelenleg a cég nem kíván nyilatkozni az ügyben.

Az Aranyszarvas egyike Miskolc legrégebbi gyógyszertárainak, amelyek 1762-ben nyíltak meg, 19. századvégi bútorzata változatlanul megmaradt. A patina ellenére sem volt gondtalan a gyógyszertár működése, sőt nem az most sem, a kálváriája – kisebb megszakításokkal – már lassan húsz éve tart.

Csiki-csuki

Arról annak idején portálunk is beszámolt, hogy az ezredforduló idején hosszú évekig zárva volt a helyiség, az épület ugyanis Bruno Bigattoné volt, a patikaprivatizáció során a működtetéshez szükséges személyi jogot viszont más nyerte. A két fél szakmai vitája késleltette a patikanyitást (ekkor rövid ideig az Erzsébet tér túlsó oldalán található mai kávézó helyén is működött a patika Aranyszarvas Egészségtár néven).

Majd 2004-ben a városvezetés járt közben az ügy rendezése érdekében, így nyolc évig üzemelt is gyógyszertár. 2012-ben ideiglenesen bezárt, de a következő év elején ismét megnyitotta kapuit a városlakók előtt az Aranyszarvas – jelen állás szerint akkor utoljára.

Az örökösöké az épület

Annyit mindenesetre tudni, hogy az épület továbbra is Bigatton (illetve örökösei, hiszen a befektető néhány éve elhunyt) cégének a tulajdona, a helyzetet azonban tovább bonyolítja, hogy a műemlék bútor a városé. Ráadásul a helyiséget a hírek szerint nem lehet újból patikaként működtetni.

Jelenleg tehát úgy tűnik, senki nem tudja, kinyithat-e még valaha az Aranyszarvas, de nem adjuk fel, az ügyre később visszatérünk.

Eladó az Aranycsillag

Hasonló a helyzet az Aranycsillag szállodával is, mely ugyancsak a sokat emlegetett Bigatton Kft. tulajdona. Az épület Széchenyi utcai homlokzata ugyan 2012-re – két lépcsőben – teljesen meg­újult, azonban belső terei és a Szinvára néző frontja erősen romos. Az épület jövőjével kapcsolatban jelenleg annyit lehet tudni, hogy a tulajdonos szabadulna tőle, tábla hirdeti ugyanis egy ideje az egyik első emeleti ablakban, hogy a régi hotel eladó. Természetesen az Aranycsillagról is kérdeztük az ingatlanhasznosító céget, nyilatkozni azonban ebben a témában sem kívántak.

