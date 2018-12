Egymillió eurós beruházás: indul az új gyár Szikszón

A német kormány által innovációs kitüntetésben részesített, vízfertőtlenítő technológiát fejlesztő és gyártó REDO egymillió euróból épít új gyárat az abaúji településen 2019 végéig. A cég a jelentős létszámbővítéssel is járó fejlesztést, bővítést saját forrásaiból fedezi.

Helyi munkaerőre épít

Elsősorban Szikszóról, másodsorban a település vonzáskörzetéből szeretne ötven szellemi, illetve fizikai munkakörben dolgozó szakembert és – az eddigi gyakorlatához hűen – számos magyar beszállítót is alkalmazni – árulta el az ünnepélyes alapkőletétel során Galambodi Attila, a vállalat vezetője. Az egymillió euró értékű beruházást várhatóan jövő év végéig fogják átadni. A REDO egyébként a világ 32 országában van jelen modern technológiájával. Érdekesség, hogy az Arab-félszigetnél fekvő Omán lakosságának húsz százaléka is a szóban forgó nagyvállalat által tisztított ivóvizet fogyasztja.

– Jóleső érzés látni, hogy az ide települt gyárak remekül érzik magukat ebben a környezetben, ezért folyamatosan fejlesztenek. A REDO Water Systems évekkel ezelőtt érkezett a szikszói ipari parkba, azóta is szép eredményeket ért el hazai és nemzetközi területeken egyaránt. Az új egység teljes kapacitása a városunkban lesz, és ötven helyi családnak kínál majd tisztességes megélhetést. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a kutatásfejlesztést is a mi településünkön végzik majd. Ez is azt bizonyítja, hogy Szikszó az innováció területén is élen jár – emelte ki Füzesséri József, az abaúji város polgármestere.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA